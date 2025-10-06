Cina, centinaia escursionisti bloccati sull'Everest da bufera di neve

Stando a quanto riportato dalla China Central Television (CCTV), gli escursionisti hanno approfittato degli otto giorni di vacanza della Festa Nazionale cinese per affollare la remota valle di Karma, che si trova ad un'altitudine media di 4.200 metri. Ma sono stati sorpresi dalle copiose nevicate che, proprio di recente, hanno interessato l'area

Diverse centinaia di persone, quasi mille, sono rimaste intrappolate sul versante orientale dell'Everest a causa di una tempesta di neve chesi è abbattuta sugli accampamenti. Un'imponente operazione di soccorso è già stata avviata per portare gli escursionisti in salvo e già alcune centinaia di loro hanno raggiunto la piccola cittadina di Qudang. Stando a quanto riportato dalla China Central Television (CCTV), gli escursionisti hanno approfittato degli otto giorni di vacanza della Festa Nazionale cinese per affollare la remota valle di Karma, che si trova ad un'altitudine media di 4.200 metri e conduce al versante orientale Kangshung dell'Everest . Purtroppo, però, sono stati sorpresi dalle copiose nevicate che, proprio di recente, sono andate avanti per circa due giorni.

Il racconto di un escursionista

"Era così umido e freddo, che l'ipotermia era un rischio reale", ha raccontato Chen Geshuang, membro di una squadra di 18 escursionisti che è arrivata a Qudang. "Il tempo quest'anno non è normale. La guida ha detto di non aver mai incontrato un tempo simile a ottobre. Ed è successo tutto troppo all'improvviso", ha poi aggiunto. Nell'ambito dei soccorso centinaia di abitanti del villaggio locale e squadre di soccorso sono stati mobilitati per aiutare a rimuovere la neve che bloccava l'accesso all'area dove si trovavano gli escursionisti.