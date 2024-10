Monte Everest sempre più alto: cresce di 2 millimetri all'anno

Un effetto chiamato "rimbalzo post-glaciale"

Per i ricercatori coordinati da Jin-Gen Dai dell'ateneo cinese e Matthew Fox di quello britannico la causa dell'anomalia dell'Everest è nell'effetto noto come 'rimbalzo post-glaciale'. Normalmente questo effetto si verifica solitamente quando i ghiacciai si sciolgono e la crosta terrestre, liberata dal peso, si solleva. In questo caso, la crosta terrestre si sta sollevando non per la perdita di un ghiacciaio, ma per quella della roccia scavata dal fiume. È un processo estremamente lento, ma che può provocare cambiamenti significativi nel corso di tempi geologici. Il fenomeno è iniziato 89mila anni fa, quando il fiume Arun si è unito al sistema fluviale del Kosi, lungo 720 chilometri, la cui parte più elevata si snoda ad oltre 8mila metri di altitudine. A quel punto, l'acqua incanalata nel Kosi ne ha aumentato il potere erosivo, scavando miliardi di tonnellate di terra e sedimenti. Nel corso dei millenni, il peso man mano trascinato via dall'acqua ha 'alleggerito' la parte di crosta terrestre nella qiale si trova l'Everest, che è riuscita così a sollevarsi.