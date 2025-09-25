Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno

Il polacco Andrzej Bargiel è diventato il primo uomo a scendere con gli sci dall’Everest senza ossigeno supplementare. L’alpinista 37enne ha scalato la vetta di 8.849 metri in 16 ore nella “death zone”, fermandosi pochi minuti in cima prima della storica discesa. Già nel 2018 aveva compiuto l’impresa sul K2
