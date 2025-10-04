Giubileo del Mondo Missionario e dei Migranti: date, programma

I due eventi giubilari si terranno nel fine settimana e vedranno convegni, manifestazioni artistiche ed eventi spirituali. Oggi è prevista l'udienza giubilare con il Papa e domenica 5 la Messa presieduta da Leone XIV, entrambe in Piazza San Pietro
Sabato 4 e domenica 5 ottobre si terranno a Roma il Giubileo del Mondo Missionario e il Giubileo dei Migranti, organizzati in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale e il Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari.
Il programma del Giubileo del Mondo Missionario
L’evento giubilare che coinvolgerà pellegrini da circa 100 Paesi è dedicato in modo particolare a tutti i missionari laici e religiosi, gli operatori pastorali in missione, i fidei donum e le varie organizzazioni legate al mondo missionario. Tra i Paesi maggiormente rappresentati, oltre all’Italia, gli Stati Uniti, la Spagna, la Polonia, la Svizzera, la Francia, l’Argentina, il Brasile, il Messico, la Colombia, le Filippine, l’India, il Canada. Delegazioni saranno presenti anche da Zambia, Lesotho, Cina, Costa Rica, Madagascar, Isole Mauritius. Il Giubileo inizierà la mattina di sabato con l’udienza giubilare del Papa, prevista per le 10 in piazza San Pietro. Nel pomeriggio, i partecipanti potranno vivere il pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica di San Pietro, a seguire l’Incontro Internazionale Missionario dal titolo “La Missio ad gentes oggi: verso nuovi orizzonti”, presso la Pontificia Università Urbaniana, a cura del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, e delle Pontificie Opere Missionarie.
La messa con il Papa
In calendario anche la veglia per le missioni in varie chiese e in diverse lingue nelle zone limitrofe del Vaticano: Santa Maria delle Fornaci (inglese); San Lorenzo in Piscibus (francese); Cappella grande del Collegio Urbano (spagnolo); Cappella del Centro Internazionale di animazione missionaria (portoghese/tedesco/cinese). La messa in italiano sarà celebrata nella Cappella Casa “Dono di Maria” e nella chiesa Santa Maria in Traspontina.
Il Rosario
Alle 21 ci sarà un solenne Rosario missionario internazionale in Piazza San Pietro. Domenica 5 ottobre, alle 10.30, Papa Leone celebrerà la Messa in Piazza San Pietro. Nel pomeriggio, si terrà, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, la “Festa dei Popoli”, manifestazione artistica aperta a tutti, dal titolo “Migranti e Missionari di speranza tra le genti”. Si tratta di un pomeriggio di musica, testimonianze e spettacoli con migranti, missionari e artisti provenienti da tutto il mondo.
Leggi anche
Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici
Il Giubileo dei Migranti
Il Giubileo dei migranti coinvolgerà 10 mila pellegrini da circa 95 Paesi, provenienti in modo particolare da Italia, Stati Uniti, Canada, Svizzera, Belgio, Spagna, Filippine, Germania, Portogallo, India, Messico, Brasile, Colombia, Venezuela, El Salvador, Bangladesh, Nigeria, Albania, Romania, Madagascar, Eritrea, Togo, Capo Verde, Isole Mauritius. Anche per questo evento è prevista l'udienza giubilare di sabato, il pellegrinaggio alla Porta Santa e la Messa di domenica presieduta dal Papa. Il Giubileo si concluderà nel pomeriggio sempre con la “Festa dei Popoli”, organizzata tra gli altri da un tavolo costituito da varie realtà cattoliche che lavorano con e per migranti, rifugiati e mondo missionario e promosso dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e dal Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari.
Leggi anche
Usa, Casa Bianca respinge critiche Papa su trattamento migranti
©Ansa
Giubileo 2025, aperta la Porta Santa di San Giovanni in Laterano. FOTO
Il cardinale vicario di Roma Baldassare Reina, su mandato di Papa Francesco, ha aperto la Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano. 'In questo mondo lacerato da guerre, discordie e disuguaglianze tendiamo le braccia a tutti', ha detto nell'omelia. Dopo l'apertura da parte del Pontefice della Porta Santa nella Basilica di San Pietro e di quella nel carcere di Rebibbia, questa è la terza apertura di una Porta Santa del Giubileo della Speranza