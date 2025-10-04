Giubileo del Mondo Missionario e dei Migranti: date, programma

I due eventi giubilari si terranno nel fine settimana e vedranno convegni, manifestazioni artistiche ed eventi spirituali. Oggi è prevista l'udienza giubilare con il Papa e domenica 5 la Messa presieduta da Leone XIV, entrambe in Piazza San Pietro ascolta articolo

Sabato 4 e domenica 5 ottobre si terranno a Roma il Giubileo del Mondo Missionario e il Giubileo dei Migranti, organizzati in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale e il Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari. Il programma del Giubileo del Mondo Missionario L’evento giubilare che coinvolgerà pellegrini da circa 100 Paesi è dedicato in modo particolare a tutti i missionari laici e religiosi, gli operatori pastorali in missione, i fidei donum e le varie organizzazioni legate al mondo missionario. Tra i Paesi maggiormente rappresentati, oltre all’Italia, gli Stati Uniti, la Spagna, la Polonia, la Svizzera, la Francia, l’Argentina, il Brasile, il Messico, la Colombia, le Filippine, l’India, il Canada. Delegazioni saranno presenti anche da Zambia, Lesotho, Cina, Costa Rica, Madagascar, Isole Mauritius. Il Giubileo inizierà la mattina di sabato con l’udienza giubilare del Papa, prevista per le 10 in piazza San Pietro. Nel pomeriggio, i partecipanti potranno vivere il pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica di San Pietro, a seguire l’Incontro Internazionale Missionario dal titolo “La Missio ad gentes oggi: verso nuovi orizzonti”, presso la Pontificia Università Urbaniana, a cura del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, e delle Pontificie Opere Missionarie.

La messa con il Papa In calendario anche la veglia per le missioni in varie chiese e in diverse lingue nelle zone limitrofe del Vaticano: Santa Maria delle Fornaci (inglese); San Lorenzo in Piscibus (francese); Cappella grande del Collegio Urbano (spagnolo); Cappella del Centro Internazionale di animazione missionaria (portoghese/tedesco/cinese). La messa in italiano sarà celebrata nella Cappella Casa "Dono di Maria" e nella chiesa Santa Maria in Traspontina. Il Rosario Alle 21 ci sarà un solenne Rosario missionario internazionale in Piazza San Pietro. Domenica 5 ottobre, alle 10.30, Papa Leone celebrerà la Messa in Piazza San Pietro. Nel pomeriggio, si terrà, nei Giardini di Castel Sant'Angelo, la "Festa dei Popoli", manifestazione artistica aperta a tutti, dal titolo "Migranti e Missionari di speranza tra le genti". Si tratta di un pomeriggio di musica, testimonianze e spettacoli con migranti, missionari e artisti provenienti da tutto il mondo.