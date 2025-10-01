Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, Casa Bianca respinge critiche Papa su trattamento migranti

Mondo

"Respingo l'idea che questa amministrazione tratti gli immigrati clandestini in modo disumano, questa amministrazione si impegna ad applicare le leggi del Paese nel modo più umano possibile", ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt rispondendo ad una domanda sulle osservazione fatte ieri dal pontefice

ascolta articolo

La Casa Bianca ha respinto le critiche di Papa Leone XIV alla sua politica "disumana" sull'immigrazione, affermando di "applicare la legge nel modo più umano possibile". "Respingo l'idea che questa amministrazione tratti gli immigrati clandestini in modo disumano, questa amministrazione si impegna ad applicare le leggi del Paese nel modo più umano possibile", ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt rispondendo ad una domanda sulle osservazione fatte ieri dal pontefice. 

Durante il briefing della Leavitt, il vicepresidente JD Vance ha respinto la richiesta dei Democratici di rinnovare i sussidi all'Obamacare per revocare lo shutdown, sostenendo che gli immigrati sono responsabili dei tempi di attesa più lunghi nei pronto soccorso. "Molto spesso chi aspetta al pronto soccorso è un immigrato clandestino, molto spesso è una persona che non parla inglese", ha detto. "Perché queste persone ricevono assistenza sanitaria in ospedali pagati da cittadini americani?", ha aggiunto. Un portavoce di Vance ha rifiutato di commentare le dichiarazioni di Papa Leone XIV. 

FOTOGALLERY

Getty/Sky TG24

1/9
Mondo

Migranti, arrivi in aumento negli Usa. Iter richieste d’asilo è lento

Secondo recenti dati governativi, si registra un +167% in 5 anni. Il fenomeno dell'immigrazione negli Stati Uniti è un tema caldo anche per la campagna elettorale. Nel solo 2023 sono arrivate 800mila nuove richieste d'asilo, con un arretrato non smaltito di altre 2 milioni di pratiche. A gestirle sono pochi funzionari e le tempistiche arrivano ad anni di attesa. Di questo si è parlato a 'Numeri' su Sky TG24, nella puntata del 5 marzo

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

G7: misure contro chi aumenta acquisto di petrolio russo

Mondo

I ministri delle finanze del G7, in una riunione virtuale, hanno inoltre dichiarato di aver...

Gaza, in corso abbordaggio della Flotilla dopo l'alt di Israele. LIVE

live Mondo

Forze israeliane sull'Alma, equipaggio fermato. Gli attivisti: "La nostra rotta non cambia". A...

Morta a 91 anni la celebre etologa Jane Goodall

Mondo

La celebre studiosa britannica è morta in California mentre era impegnata in un giro di...

Ucraina, Danimarca: "Abbiamo il mandato per abbattere i droni"

Mondo

Lo ha dichiarato la premier danese Mette Frederiksen prima del summit Ue di Copenaghen, con al...

Usa, Casa Bianca respinge critiche Papa su trattamento migranti

Mondo

"Respingo l'idea che questa amministrazione tratti gli immigrati clandestini in modo disumano,...

Mondo: I più letti