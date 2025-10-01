Usa, Casa Bianca respinge critiche Papa su trattamento migranti

La Casa Bianca ha respinto le critiche di Papa Leone XIV alla sua politica "disumana" sull'immigrazione, affermando di "applicare la legge nel modo più umano possibile". "Respingo l'idea che questa amministrazione tratti gli immigrati clandestini in modo disumano, questa amministrazione si impegna ad applicare le leggi del Paese nel modo più umano possibile", ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt rispondendo ad una domanda sulle osservazione fatte ieri dal pontefice.

Durante il briefing della Leavitt, il vicepresidente JD Vance ha respinto la richiesta dei Democratici di rinnovare i sussidi all'Obamacare per revocare lo shutdown, sostenendo che gli immigrati sono responsabili dei tempi di attesa più lunghi nei pronto soccorso. "Molto spesso chi aspetta al pronto soccorso è un immigrato clandestino, molto spesso è una persona che non parla inglese", ha detto. "Perché queste persone ricevono assistenza sanitaria in ospedali pagati da cittadini americani?", ha aggiunto. Un portavoce di Vance ha rifiutato di commentare le dichiarazioni di Papa Leone XIV.