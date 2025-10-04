Esplora tutte le offerte Sky
Migliaia in piazza a Tbilisi, scontri con la polizia. FOTO

Mondo fotogallery
11 foto

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Tbilisi per protestare contro il governo e il partito al potere Sogno Georgiano, centrista-populista e da tempo ormai stabilmente su posizioni illiberali e filorusse. La manifestazione, iniziata nel centro della capitale tra bandiere georgiane e dell'Unione europea, si è diretta verso il palazzo presidenziale, dove si sono registrati scontri con le forze dell'ordine

Auto, i modelli più venduti a settembre 2025: la classifica

Auto

Anche a settembre a guidare la classifica delle vendite di auto in Italia è la Fiat Panda,...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Aperture dei giornali dedicate allo sciopero generale per Gaza, che ha visto manifestazioni e...

16 foto

Locali storici d’Italia, viaggio tra i luoghi simbolo dell'ospitalità

Lifestyle

Hanno almeno un secolo di storia. Li hanno frequentati re, filosofi, attori e...

30 foto

Da Roma a Torino, ancora manifestazioni pro Gaza. FOTO

Cronaca

Si torna in piazza anche sabato, ma solo a Roma: la manifestazione sfilerà da Porta San Paolo a...

22 foto

    Hamas apre a piano Trump. Netanyahu: sul punto di grande risultato

    live Mondo

    Sì condizionato di Hamas al piano Trump sulla fine della guerra a Gaza. La fazione islamica ha...

    Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 4 ottobre: i numeri fortunati

    Lifestyle

    Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci sono le estrazioni dei numeri dei giochi...

    Roma, ancora migliaia in piazza per la manifestazione pro Gaza. LIVE

    live Cronaca

    Nella capitale altra giornata di mobilitazione per la Palestina. Dopo i cortei di ieri in tutta...

    Piazza San Giovanni gremita per la Manifestazione Pro Palestina di Roma. Roma, 4 ottobre 2025. ANSA/Emanuele Valeri