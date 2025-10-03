Usa, fallito ennesimo voto al Senato contro lo shutdown

Fumata nera al Senato Usa nell'ennesimo voto per prorogare di sette settimane i finanziamenti al governo, revocando lo shutdown, giunto al suo terzo giorno. A favore 54 senatori, contro 44. I repubblicani hanno bisogno di 60 voti per far passare la misura
È fallito al Senato Usa l’ennesimo voto per prorogare di sette settimane i finanziamenti al governo, con l’obiettivo di revocare lo shutdown, giunto al suo terzo giorno. La proposta ha raccolto 54 voti a favore e 44 contrari. Per essere approvata servivano 60 consensi. Il prossimo voto potrebbe tenersi lunedì.
Possibile quinta votazione lunedì
Il senatore John Thune, repubblicano del South Dakota e leader della maggioranza, ha dichiarato che il suo partito non cederà alle richieste dei democratici di legare un'estensione della spesa a concessioni sull'assistenza sanitaria per milioni di americani. Questo significa che, a meno di un improbabile colpo di scena, il primo voto possibile per porre fine allo shutdown potrebbe esserci solo lunedì.
Shutdown: cos’è
Lo shutdown è un tema ricorrente della politica degli Stati Uniti: si tratta del blocco delle amministrazioni negli Paese - come previsto dall'Antideficiency Act - e si verifica quando il Congresso non riesce a trovare l’accordo politico per approvare la legge che rifinanzia le attività amministrative federali.
Getty/Sky TG24
