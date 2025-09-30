Da lunedì, infatti, su ordine della leadership talebana sono stati interrotti la televisione satellitare, i servizi mobili e a banda larga. Anche il traffico aereo ha subito ripercussioni ascolta articolo

Per la prima volta da quando i talebani sono tornati al potere nel 2021, l'Afghanistan si trova ad affrontare un blackout totale dei servizi internet. Media afghani riferiscono che la restrizione, entrata in vigore lunedì, è in linea con il decreto emanato dalla leadership talebana all'inizio del mese per contrastare "attività immorali" online. Il blocco sta impattando sul funzionamento degli aeroporti. Interrotta la televisione satellitare, bloccati i servizi mobili e a banda larga.

Le ragioni del blackout e l'impatto sulla popolazione Da un mese, oramai, il governo afgano minacciava di intraprendere azioni concrete per contrastare le "attività immorali" che viziano i precetti inesegnati e preservati dalla leadership estremista. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito ma, riporta la CNN, un "sistema alternativo verrà avviato nel Paese per i bisogni essenziali", ha comunicato il governatore della provincia di Balkh, Haji Zaid,riferendosi ad un ordine arrivato dal leader dei Talebani, Haibatullah Akhundzada. Non tardano ad arrivare le denunce di attivisti e organizzazioni non governative che per decenni hanno operato nel paese: il rischio è che il paese continui a sprofondare nell'abisso, ma al buio. Da New York Sabena Chaudhry di Women for Afghan Women (Waw), organizzazione afghana che si batte per i diritti delle donne, ha denunciato sulla Cnn di aver perso i contatti con lo staff che vive nel paese. Mahbob Shah Mahbob, un giornalista afghano in esilio, ha affermato che c'è "preoccupazione per l'accesso di persone a contenuti pornografici all'interno dell'Afghanistan" e questo ha spinto i leader ad appellarsi a Internet per impedire "l'immoralità", riporta l'Indipendent. Un'altra ragione è legata alla donne: bloccare internet impedisce loro di proseguire gli studi attraverso corsi online. Secondo NetBlocks - organismo di controllo di Internet e sicurezza informatica - "la connettività nazionale complessiva registrata lunedì è inferiore al 14%" e sembra che il taglio alle comunicazioni sia stato intenzionale. Nonostante nel 2024 Kabul abbia pubblicizzato con orgoglio gli investimenti fatti per coprire 9350 chilometri con la fibra ottica e abbia chiesto supporto internazionale dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il paese, nelle ultime settimane la connessione ad internet in molte parti del paese è stata lenta e intermittente.