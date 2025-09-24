Case distrutte, niente cure: l'Afghanistan e la crisi del post sisma

Centinaia di migliaia di afghani che vivevano nelle regioni orientali del Paese, colpite dal terremoto del 31 agosto, non hanno più una casa. Ora, vivono nelle aree rurali limitrofe senza acqua potabile, senza cure, senza accesso ai servizi sanitari e igienici. "Chi è sopravvissuto dice che avrebbe preferito morire piuttosto che vivere senza i propri cari. La vita di queste persone non sarà mai più la stessa", ha detto Dejan Panic, direttore del programma di Emergency in Afghanistan