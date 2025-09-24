Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Case distrutte, niente cure: l'Afghanistan e la crisi del post sisma

Silvia Donnini

©Getty

Centinaia di migliaia di afghani che vivevano nelle regioni orientali del Paese, colpite dal terremoto del 31 agosto, non hanno più una casa. Ora, vivono nelle aree rurali limitrofe senza acqua potabile, senza cure, senza accesso ai servizi sanitari e igienici. "Chi è sopravvissuto dice che avrebbe preferito morire piuttosto che vivere senza i propri cari. La vita di queste persone non sarà mai più la stessa", ha detto Dejan Panic, direttore del programma di Emergency in Afghanistan

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ