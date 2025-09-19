Afghanistan, talebani vietano i libri scritti dalle donne negli atenei

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Afghanistan, i talebani vietano i libri scritti dalle donne all'università

Mondo
©Getty

A quattro anni dal ritorno dei talebani al potere, l'Emirato Islamico dell'Afghanistan continua aiintrodurre divieti e limitazioni alla libertà personale. Questa volta nel mirino dei taliban sono finite anche 18 materie universitarie. Seicentottanta i libri vietati

ascolta articolo

I libri scritti dalle donne saranno banditi dalle università afghane. Questa è l'ultima decisone presa dal governo talebano che ha subito provveduto a rimuovere i libri scritti da autrici donne dal sistema universitario in Afghanistan. Con il nuovo divieto è stato messo al bando anche l'insegnamento dei diritti umani e i programmi contro le molestie sessuali.

I divieti introdotti e i temi nel mirino dei talebani

Il governo di Kabul ha stilato una lista di 680 libri considerati "preoccupanti" a causa delle "politiche anti-Sharia e anti-talebani". Lo riporta la Bbc. Oltre agli scritti, il nuovo divieto impone la sospensione dell'insegnamento a livello universitario di 18 materie scolastiche.Tra le tematiche bandite, la questione di genere. Sei delle 18 materie vietate riguardano le donne, tra cui: "Il ruolo delle donne nella comunicazione" e "Sociologia femminile". Il governo talebano sostiene di rispettare i diritti delle donne in conformità con la propria interpretazione della cultura afghana e della legge islamica.  Zakia Adeli, ex viceministra della Giustizia prima del ritorno dei talebani e uno degli autori i cui libri sono finiti nella lista dei libri proibiti, non ha commentato la decisione: "Considerando ciò che i talebani hanno fatto negli ultimi quattro anni - ha dichiarato - non era assurdo aspettarsi che imponessero dei cambiamenti al programma scolastico".  Il decreto è l'ultimo di una serie di restrizioni introdotte dai talebani da quando sono tornati al potere nell'agosto del 2021. Questa settimana, inoltre, è stata vietata la connessione internet in fibra ottica in almeno 10 province su ordine del leader supremo dei talebani per "prevenire l'immoralità", riportano i funzionari.  

Leggi anche

Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan

La denuncia delle Nazioni Unite

Le nuove misure si inseriscono in un contesto socio-culturale che diventa sempre più fragile. Alle donne, a cui è stato vietato persino di pregare ad alta voce, sono preclusi tutti i percorsi professionali di alta formazione e l'istruzione formale è consentita solo fino alla sesta classe. Le Ong con personale femminile hanno dovuto chiudere i progetti attivi. Nell'ultimo rapporto pubblicato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU si legge: "La persistente esclusione di donne e ragazze dall'istruzione secondaria e superiore e le gravi restrizioni ai loro diritti umani e alle libertà fondamentali, tra cui la libertà di movimento, l'accesso all'occupazione e la partecipazione alla vita pubblica, dovrebbero essere motivo di grave preoccupazione per tutti". Le Nazioni Unite si appellano alle autorità talebane di rispettare gli obblighi internazionali dell'Afghanistan di proteggere, promuovere e realizzare i diritti di tutte le donne e le ragazze afghane.

Leggi anche

A 4 anni dal ritiro Usa, alle donne in Afghanistan è stato tolto tutto
FOTOGALLERY

1/11
Mondo

Afghanistan, il ritiro degli Usa dopo vent'anni di guerra. LE TAPPE

A pochi giorni dall’anniversario delle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, il 30 agosto 2021 le ultime truppe degli Stati Uniti lasciano il Paese dopo gli accordi di Doha e la ripresa del potere da parte dei talebani. In due decenni il conflitto è costato la vita a 2.500 militari statunitensi, è passato per le mani di quattro presidenti - George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden - ed è stato segnato da eventi di portata mondiale, come l’uccisione di Osama bin Laden

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Gaza, Idf: useremo forza senza precedenti a Gaza City, evacuate. LIVE

live Mondo

L'esercito israeliano ha dichiarato che continuerà a usare "una forza senza precedenti",...

Von der Leyen: "E' ora di chiudere i rubinetti del gas russo". LIVE

live Mondo

Lo ha detto la presidente della Commissione Europea presentando il 19esimo pacchetto sanzioni....

Ungheria, Orban: “Designeremo Antifa come organizzazione terroristica”

Mondo

L'intenzione del presidente ungherese segue la decisione annunciata nei giorni scorsi da Donald...

Afghanistan, talebani vietano i libri scritti dalle donne negli atenei

Mondo

A quattro anni dal ritorno dei talebani al potere, l'Emirato Islamico dell'Afghanistan continua...

Ucraina, Ue vara 19esimo pacchetto di sanzioni a Russia: cosa prevede

Mondo

La Commissione europea ha adottato il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia...

Mondo: I più letti