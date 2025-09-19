Afghanistan, talebani vietano i libri scritti dalle donne negli atenei

A quattro anni dal ritorno dei talebani al potere, l'Emirato Islamico dell'Afghanistan continua aiintrodurre divieti e limitazioni alla libertà personale. Questa volta nel mirino dei taliban sono finite anche 18 materie universitarie. Seicentottanta i libri vietati ascolta articolo

I libri scritti dalle donne saranno banditi dalle università afghane. Questa è l'ultima decisone presa dal governo talebano che ha subito provveduto a rimuovere i libri scritti da autrici donne dal sistema universitario in Afghanistan. Con il nuovo divieto è stato messo al bando anche l'insegnamento dei diritti umani e i programmi contro le molestie sessuali.

I divieti introdotti e i temi nel mirino dei talebani Il governo di Kabul ha stilato una lista di 680 libri considerati "preoccupanti" a causa delle "politiche anti-Sharia e anti-talebani". Lo riporta la Bbc. Oltre agli scritti, il nuovo divieto impone la sospensione dell'insegnamento a livello universitario di 18 materie scolastiche.Tra le tematiche bandite, la questione di genere. Sei delle 18 materie vietate riguardano le donne, tra cui: "Il ruolo delle donne nella comunicazione" e "Sociologia femminile". Il governo talebano sostiene di rispettare i diritti delle donne in conformità con la propria interpretazione della cultura afghana e della legge islamica. Zakia Adeli, ex viceministra della Giustizia prima del ritorno dei talebani e uno degli autori i cui libri sono finiti nella lista dei libri proibiti, non ha commentato la decisione: "Considerando ciò che i talebani hanno fatto negli ultimi quattro anni - ha dichiarato - non era assurdo aspettarsi che imponessero dei cambiamenti al programma scolastico". Il decreto è l'ultimo di una serie di restrizioni introdotte dai talebani da quando sono tornati al potere nell'agosto del 2021. Questa settimana, inoltre, è stata vietata la connessione internet in fibra ottica in almeno 10 province su ordine del leader supremo dei talebani per "prevenire l'immoralità", riportano i funzionari. Leggi anche Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan