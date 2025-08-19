A 4 anni dal ritiro Usa, alle donne in Afghanistan è stato tolto tutto

Mentre gli occhi dell'Occidente si distoglievano da Kabul, i talebani rientravano - senza colpo ferire - e si riprendevano la città da cui erano stati cacciati. Lontani dalle telecamere, oggi continuano a sviluppare una dittatura oscurantista e sanguinaria, che non riconosce nessun diritto di esistenza. Soprattutto alle donne