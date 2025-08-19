Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

A 4 anni dal ritiro Usa, alle donne in Afghanistan è stato tolto tutto

Luciana Grosso

Luciana Grosso

Ispi

©Getty

Mentre gli occhi dell'Occidente si distoglievano da Kabul, i talebani rientravano - senza colpo ferire - e si riprendevano la città da cui erano stati cacciati. Lontani dalle telecamere, oggi continuano a sviluppare una dittatura oscurantista e sanguinaria, che non riconosce nessun diritto di esistenza. Soprattutto alle donne

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ