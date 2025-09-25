Tifone Ragasa, inondazioni e forti piogge da Taiwan alla Cina. FOTO

Tifone Ragasa, inondazioni e forti piogge da Taiwan alla Cina: decine di morti. FOTO
Il violento tifone Ragasa ha colpito duramente le Filippine, Taiwan, la Cina meridionale e Hong Kong. Le forti precipitazioni hanno causato inondazioni nelle strade. Decine di persone sono morte e centinaia di residenti sono rimasti feriti. In Cina e a Hong Kong, in particolare, sono stati evacuati oltre 2 milioni di cittadini, mentre le autorità hanno lanciato la massima allerta
- Il tifone tropicale Ragasa, il più violento al mondo del 2025, si è abbattuto violentemente in Asia, causando decine di morti e dispersi nelle Filippine e a Taiwan e almeno due milioni di sfollati nella Cina meridionale e a Hong Kong. Le forti piogge hanno causato inondazioni nelle strade, che hanno provocato la morte di decine di persone. Centinaia di residenti sono rimasti feriti e altrettanti sono stati evacuati dalle zone più colpite. Le autorità hanno lanciato la massima allerta per le potenti precipitazioni
- Il tifone ha colpito con violenza le Filippine settentrionali, provocando la morte di una decina di persone. L'uragano si è spostato verso la parte orientale di Taiwan, dove le pesanti piogge hanno riempito e fatto tracimare un invaso di montagna, inondando la cittadina di Guangfu, nella contea di Hualien. A causa delle esondazioni, si sono registrate almeno 17 vittime
- Il tifone ha colpito anche Hong Kong, rimasta paralizzata e sferzata dai venti fino a 200 km/h e dalle mareggiate con onde fino alte fino a 4 metri. Oltre 700 voli sono stati cancellati, mentre l'Osservatorio meteo ha lanciato un'allerta massima a T10 che ha bloccato ogni attività. Le autorità dell'ex colonia britannica hanno riferito di 90 persone ferite negli ospedali pubblici e oltre 860 persone costrette a trovare riparo nei 50 rifugi temporanei predisposti in tutta la città
- A causa del tifone, quasi 1,9 milioni di persone sono state evacuate nella provincia del Guangdong, la potenza economica della Cina meridionale. L'agenzia meteorologica nazionale ha previsto che il Ragasa toccherà terra anche tra le città di Yangjiang e Zhanjiang. Scuole, fabbriche e servizi di trasporto pubblico sono stati sospesi in circa una dozzina di città cinesi
- A Taiwan si sono registrati oltre 120 dispersi. Decine di persone sono morte dopo che una vecchia barriera lacustre si è rotta sotto il peso delle piogge torrenziali nella contea orientale di Hualien, riversando a valle un'enorme quantità di acqua che ha spazzato via un ponte fino a colpire la cittadina di Guangfu
- Il ministero per la Gestione delle Emergenze di Pechino ha dichiarato che la Commissione nazionale per la prevenzione dei disastri ha inviato 143 squadre di soccorso, con oltre 7.400 persone e 2.500 attrezzature per la bonifica stradale e il drenaggio di emergenza
- Le autorità taiwanesi hanno riferito che attualmente l'acqua si è ritirata nella maggior parte dei luoghi colpiti. Ma, con la pioggia ancora battente, i rischi sono ancora elevati, per questo le autorità hanno invitato i residenti a mantenere alta l'allerta. I vigili del fuoco e l'esercito hanno inviato numerose unità per aiutare i soccorsi nella contea di Hualien, mentre sono in corso le stime dei danni
- A Hong Kong le strade sono rimaste deserte, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere a casa. "Le aree che in precedenza erano riparate potrebbero diventare esposte, i mari saranno agitati con onde alte", ha riferito l'Osservatorio meteo. Il governo della città ha dichiarato di aver aperto 49 rifugi temporanei in vari distretti. Le autorità del Guangdong hanno evacuato oltre 770.000 persone, mentre anche Macao, il vicino polo del gioco d'azzardo, ha alzato questa mattina l'allerta a T10, il livello più alto
- In tutta Taiwan, oltre 7.600 persone sono state evacuate a causa del tifone, mentre altre 3.100 erano state trasferite in precedenza per motivi precauzionali. Taiwan era già stata colpita a luglio dal tifone Danas che, scricando oltre 50 centimetri di pioggia sul sud dell'isola in un solo fine settimana, ha causato la morte di due persone, mentre centinaia sono rimaste ferite
- A Pechino, i ministeri delle Finanze e della Gestione delle emergenze hanno deciso di stanziare fondi d'emergenza per oltre 21 milioni di dollari allo scopo di sostenere Guangdong (dove gli evacuati per motivi precauzionali e di sicurezza hanno superato quota 2 milioni), Hainan e Fujian