Tifone Ragasa, inondazioni e forti piogge da Taiwan alla Cina. FOTO

Il violento tifone Ragasa ha colpito duramente le Filippine, Taiwan, la Cina meridionale e Hong Kong. Le forti precipitazioni hanno causato inondazioni nelle strade. Decine di persone sono morte e centinaia di residenti sono rimasti feriti. In Cina e a Hong Kong, in particolare, sono stati evacuati oltre 2 milioni di cittadini, mentre le autorità hanno lanciato la massima allerta