Portaerei Garibaldi venduta all'Indonesia per 450 milioni: sarà una piattaforma per droni

Mondo
©Getty

Fincantieri ha confermato che la nave ha ancora 15-20 anni di vita operativa e subirà un refitting per le esigenze indonesiane. I negoziati per la cessioni sono stati ufficializzati durante l'Indodefence 2025 di Giacarta

La storica portaerei Giuseppe Garibaldi è stata venduta all'Indonesia per 450 milioni di dollari.  Il paese del Sudest asiatico prevede di riconvertire Garibaldi in una piattaforma specializzata per droni e veicoli senza pilota, adattandolo alle tattiche navali moderne. Il progetto include infatti l'integrazione di 60 droni turchi Bayraktar TB3 e modifiche per una configurazione a "due isole" di comando per ottimizzare le operazioni di volo. Ad oggi la portaerei può ospitare fino a 18 aeromobili, con un hangar diviso in tre sezioni lungo 110 metri. 

Le trattative d'acquisto

Resi ufficiali durante l'Indodefence 2025 di Giacarta, i negoziati per la cessione sono avvenuti tra l'italiana Fincantieri e la holding indonesiana della difesa Republikorp. A fine agosto il ministro Rachmat Pambudy ha autorizzato prestiti esteri fino a 450 milioni di dollari per l'acquisto a cui sono stati aggiunti altri fondi per elicotteri da trasporto e multiruolo. Con la nuova acquisizione, l'indonesia - che ad oggi è il principale cliente asiatico con contratti per oltre 1,6 miliardi di dollari - diventa il secondo paese del Sudest asiatico dopo la Thailandia ad avere una portaerei operativa.  

 

A cosa servirà la portaerei Garibaldi 

La storica portaerei sarà convertità in una piattaforma specializzata per droni e veicoli senza pilota. Il progetto include l'integrazione di 60 droni turchi Bayraktar TB3 e modifiche per una configurazione a "due isole" di comando per ottimizzare le operazioni di volo. Con il nuovo acquisto l'Indonesia continua ad acquisire capacità navali avanzate in un contesto regionale sempre più competitivo.

La storia della portaerei Garibaldi 

Entrata in servizio il 30 settembre del 1985, la nave Garibaldi è stata costruita a Monfalcone da Fincantieri. La portaerei ha una storia curiosa: utilizzata come incrociatore portaeromobili per aggirare una legge del 1923 che vietava portaerei alla Marina italiana, con 13.370 tonnellate di dislocamento, la nave ha servito come ammiraglia dal 1987 al 2011. Ha partecipato a missioni internazionali dalla Somalia all'operazione Enduring Freedom.

