La storica portaerei Giuseppe Garibaldi è stata venduta all'Indonesia per 450 milioni di dollari. Il paese del Sudest asiatico prevede di riconvertire Garibaldi in una piattaforma specializzata per droni e veicoli senza pilota, adattandolo alle tattiche navali moderne. Il progetto include infatti l'integrazione di 60 droni turchi Bayraktar TB3 e modifiche per una configurazione a "due isole" di comando per ottimizzare le operazioni di volo. Ad oggi la portaerei può ospitare fino a 18 aeromobili, con un hangar diviso in tre sezioni lungo 110 metri.

Le trattative d'acquisto Resi ufficiali durante l'Indodefence 2025 di Giacarta, i negoziati per la cessione sono avvenuti tra l'italiana Fincantieri e la holding indonesiana della difesa Republikorp. A fine agosto il ministro Rachmat Pambudy ha autorizzato prestiti esteri fino a 450 milioni di dollari per l'acquisto a cui sono stati aggiunti altri fondi per elicotteri da trasporto e multiruolo. Con la nuova acquisizione, l'indonesia - che ad oggi è il principale cliente asiatico con contratti per oltre 1,6 miliardi di dollari - diventa il secondo paese del Sudest asiatico dopo la Thailandia ad avere una portaerei operativa.

