Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tensione a Taiwan, la portaerei cinese Fujian nello Stretto: schierate navi della Nato

Mondo

Pechino presenta la sua nuova portaerei come parte di un percorso difensivo e pacifico. Per il ministero della Difesa, la Fujian rappresenta un pilastro nello sviluppo militare e tecnologico del Paese

ascolta articolo

La Fujian, terza portaerei varata dalla Cina, ha recentemente attraversato lo Stretto di Taiwan per svolgere esercitazioni e prove in mare. Secondo quanto riportato dai media statali, si tratta di attività considerate parte del normale processo di collaudo della nave, coerenti con il diritto internazionale e prive di riferimenti a Paesi o obiettivi specifici. A dichiararlo è stato Jiang Bin, portavoce del ministero della Difesa, che ha ribadito come la linea di Pechino rimanga quella di uno sviluppo pacifico e di una politica militare a carattere difensivo.

Fujian, risorsa strategica per la Cina

Lo stesso Jiang ha sottolineato che la costruzione di portaerei segue le esigenze di sicurezza nazionale e l’evoluzione delle tecnologie militari. La Fujian, definita una risorsa strategica di primo piano, sarà destinata a rafforzare la capacità di difendere la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo del Paese. Secondo il portavoce, la nuova unità navale non rappresenta soltanto un avanzamento dal punto di vista tecnico e operativo, ma anche un simbolo del progresso dell’industria cantieristica cinese, capace di realizzare mezzi sempre più complessi e autonomi. In questa prospettiva, la portaerei non avrà solo un ruolo militare ma anche politico, come strumento utile a dimostrare al mondo il livello raggiunto dalla Cina sul piano della modernizzazione delle proprie forze armate.

Approfondimento

Taiwan, la Cina risponde a Trump: "Pronti a riunificazione pacifica"
FOTOGALLERY

1/13
Mondo

Cina, 36 anni fa la strage di piazza Tienanmen. FOTO

Nella notte tra il 3 e il 4 giugno 1989 furuno uccisi centinaia di studenti e lavoratori a Pechino. L'Esercito di Liberazione Popolare represse con violenza le proteste dei cittadini cinesi che chiedevano più libertà e democrazia

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Medioriente, nuovi attacchi su Gaza: migliaia in fuga. LIVE

live Mondo

Attacchi simultanei da terra, mare e aria hanno segnato l’avvio della nuova offensiva. Circa...

Guerra Ucraina, Putin in divisa. Metsola in visita a Kiev. LIVE

live Mondo

Lo zar in mimetica alle esercitazioni militari bielorusse. Minsk afferma che sono stati simulati...

Tensione a Taiwan, la portaerei cinese Fujian nello Stretto

Mondo

Pechino presenta la sua nuova portaerei come parte di un percorso difensivo e pacifico. Per il...

Processo a Mangione, respinte le accuse di terrorismo: cosa cambierà

Mondo

La prossima udienza del caso che vede imputato Luigi Mangione -  accusato di aver...

Sumud Flotilla, Greta Thunberg lascia comitato direttivo

Mondo

L'attivista svedese resta comunque come organizzatrice e partecipante. Secondo Il Manifesto...

Mondo: I più letti