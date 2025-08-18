Taiwan, la Cina risponde a Trump: "Pronti a riunificazione pacifica"

Il presidente Usa ha parlato di una conversazione con l'omologo cinese durante la quale Xi Jinping gli avrebbe promesso di non invadere l'isola finché il tycoon sarà presidente. "Siamo pronti a lavorare con massimo impegno e sincerità alla riunificazione pacifica, ma non permetteremo ad alcuno di separare Taiwan dalla Cina in alcun modo", ha sottolineato Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese ascolta articolo

La Cina è pronta a perseguire una "riunificazione pacifica" con Taiwan. La conferma del Paese orientale arriva pochi giorni dopo le parole del presidente statunitense Donald Trump che, riferendo una conversazione con il suo omologo Xi Jinping, ha detto che il numero uno di Pechino gli ha promesso di non invadere l'isola finché il tycoon sarà alla Casa Bianca. Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri, ha ribadito la posizione di Pechino secondo cui la questione di Taiwan è un "affare interno" della Cina, quando le è stato chiesto di commentare le dichiarazioni di Trump. "Siamo pronti a lavorare con massimo impegno e sincerità alla riunificazione pacifica, ma non permetteremo ad alcuno di separare Taiwan dalla Cina in alcun modo", ha aggiunto Mao.

La conferma cinese In passato, lo stesso Xi ha pubblicamente usato un linguaggio simile sulla "riunificazione pacifica", ma ha anche insistito in modo chiaro sul fatto che "non prometteremo mai di rinunciare all'uso della forza". Trump, parlando venerdì con Fox News ha detto, riguardo a una potenziale invasione di Taiwan, che Xi gli ha promesso che non lo avrebbe fatto "finché sarai presidente". Trump, che ha espresso le sue valutazioni mentre era in volo per incontrare in Alaska il presidente russo Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina, ha anche citato quanto detto da Xi: "Ma sono molto paziente e la Cina è molto paziente".