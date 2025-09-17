Processo a Mangione, respinte le accuse di terrorismo: cosa cambierà

Cosa cambierà nel processo contro Luigi Mangione

Per la prima volta da febbraio, Luigi Mangione è apparso in tribunale ammanettato e con le catene ai piedi. Per gli inquirenti, che hanno raccolto prove contro di lui nell'ultimo anno, l'accusa di terrorismo era giustificata dal tipo di omicidio: "Mangione ha preso di mira il ceo della più grande azienda di assicurazione sanitaria degli Usa". Non è stato dello stesso parere, però, il giudice newyorkese a cui è stato affidato il caso: "Le prove raccolte non sono sufficienti". Con la sua decisione, Gregory Carro ha scongiurato con alta probabilità la pena dell'ergastolo. La decisione del giudice rappresenta un colpo per l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, guidato da Alvin L. Bragg. Ieri è stata fissata la data della prossima udienza che si terrà a New York il primo dicembre. In base alla legge americana vigente, essendo caduta l'accusa di terrorismo e rimasta quella di omicidio di secondo grado, dopo un certo periodo di tempo in carcere è possibile che venga concessa a Mangione anche la libertà vigilata per buona condotta. La data di apertura de processo non è ancora stata fissata. Mangione dovrà anche affrontare anche accuse federali e altre accuse statali in Pennsylvania, per cui non è stata scongiurata la pena di morte e per cui si è dichiarato non colpevole.