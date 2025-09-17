Processo a Mangione, respinte le accuse di terrorismo: cosa cambierà

Respinte le accuse di terrorismo nei confronti di Luigi Mangione: cosa cambia nel processoMondo
La prossima udienza del caso che vede imputato Luigi Mangione - accusato di aver ucciso a Manhattan il ceo di UnitedHealthcare - si terrà il primo dicembre a New York. Caduta l'accusa di terrorismo per mancanza di prove, resta invece il capo d'accusa di omicidio volontario non premeditato
Il giudice di Manhattan Gregory Carro ha respinto "per mancanza di prove" l'argomentazione presentata dagli inquirenti contro Luigi Mangione, il 27enne che sparò e uccise Brian Thomspson, amministratore delegato del colosso sanitario statunitense UnitedHealthcare. Il giudice ha però confermato l'accusa di omicidio di secondo grando. La prossima udienza si terrà a dicembre.
Cosa cambierà nel processo contro Luigi Mangione
Per la prima volta da febbraio, Luigi Mangione è apparso in tribunale ammanettato e con le catene ai piedi. Per gli inquirenti, che hanno raccolto prove contro di lui nell'ultimo anno, l'accusa di terrorismo era giustificata dal tipo di omicidio: "Mangione ha preso di mira il ceo della più grande azienda di assicurazione sanitaria degli Usa". Non è stato dello stesso parere, però, il giudice newyorkese a cui è stato affidato il caso: "Le prove raccolte non sono sufficienti". Con la sua decisione, Gregory Carro ha scongiurato con alta probabilità la pena dell'ergastolo. La decisione del giudice rappresenta un colpo per l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, guidato da Alvin L. Bragg. Ieri è stata fissata la data della prossima udienza che si terrà a New York il primo dicembre. In base alla legge americana vigente, essendo caduta l'accusa di terrorismo e rimasta quella di omicidio di secondo grado, dopo un certo periodo di tempo in carcere è possibile che venga concessa a Mangione anche la libertà vigilata per buona condotta. La data di apertura de processo non è ancora stata fissata. Mangione dovrà anche affrontare anche accuse federali e altre accuse statali in Pennsylvania, per cui non è stata scongiurata la pena di morte e per cui si è dichiarato non colpevole.
L'omicidio di Brian Thompson
L'amministratore delegato della società assicurativa UnitedHealthcare è stato ucciso il 4 dicembre del 2024 a colpi di arma da fuoco a poche ore dal suo intervento alla conferenza organizzata proprio dall'azienda in centro a New York. L'assassino poco dopo aver sparato a Thomson fuggì in bicicletta, dirigendosi verso Central Park e innescando una caccia all'uomo durata diversi giorni.