Papa Leone XIV compie 70 anni, gli auguri da tutto il mondo

Nato a Chicago nel 1955, per Robert Francis Prevost è il primo compleanno da quando, lo scorso 8 maggio, è diventato Papa Leone XIV. Un Pontefice di quest'età non si vedeva da oltre trent'anni. Per i suoi 70 anni, sono arrivati auguri da tutto il mondo: in molti si sottolinea il desiderio di una pace che Prevost ha invocato fin dal primo istante della sua elezione, definendola "disarmata e disarmante"
Oggi, 14 settembre 2025, Robert Francis Prevost compie 70 anni: è il suo primo compleanno da quando, lo scorso 8 maggio, è diventato Papa Leone XIV. Un Pontefice di quest'età non si vedeva da oltre trent'anni: bisogna risalire ai 70 anni di Wojtyla nel 1990, perché sia Benedetto XVI sia Francesco sono saliti sul soglio di Pietro con qualche anno in più. E Prevost, nato a Chicago nel 1955, in questi quattro mesi di pontificato ha mostrato tutta la sua energia, a partire dalla sua agenda sempre strapiena e da una tenuta fisica propria degli sportivi (quale lui è). Per i suoi 70 anni, sono arrivati auguri da tutto il mondo.
Gli auguri per Papa Leone XIV
Tra i primi auguri che sono arrivati sulla scrivania del Papa ci sono i disegni dei bambini ricoverati al Bambino Gesù. Coloratissimi, affettuosi e soprattutto carichi di speranza per quella pace invocata da Papa Leone fin dal primo istante della sua elezione. Oltre ai piccoli malati dell'ospedale pediatrico romano, gli auguri stanno arrivando un po' da tutto il mondo. Sembra che, a chi si sia mosso con grande anticipo, Leone abbia detto con un sorriso, e forse con un po' di scaramanzia, che c'era ancora tempo e che comunque non aveva problemi ad accettare, più che i regali, una novena di preghiera. Nei messaggi di auguri che stanno arrivando, comunque, si sottolinea questo desiderio di pace che Prevost l'8 maggio definì "disarmata e disarmante".
Vedi anche
Papa Leone XIV, i temi sui quali si è concentrato finora
Dalla diocesi di Roma alla Cei
Anche la diocesi di Roma ha inviato gli auguri al Papa per i suoi 70 anni. "Mentre condividiamo le sue preoccupazioni, soprattutto per i tanti scenari di guerra che insanguinano il mondo, le auguriamo di poter realizzare quanto desidera il suo cuore e di continuare a seminare speranza per gli uomini e le donne del nostro tempo", ha sottolineato il cardinale Baldassare Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma. Anche la Cei ha espresso i suoi auguri di compleanno a Papa Leone: "In questi tempi difficili, ci uniamo a lei, Padre Santo, nell'invocazione per una 'pace disarmata e disarmante' in tutte le situazioni di conflitto che insanguinano vaste aree del Pianeta. Mentre continuiamo a farci prossimi alle popolazioni provate dalla sofferenza con azioni di solidarietà e promozione umana, auspichiamo che l'unità di intenti, di voci e di preghiere che dal mondo intero si alzano per impetrare soluzioni di pace possano trovare presto ascolto".
Vedi anche
Papa Leone: "Dio non vuole la guerra, vuole la pace"
Una normale domenica di lavoro
Per il Pontefice oggi dovrebbe essere una normale domenica di lavoro: l'Angelus alle 12 in Piazza San Pietro e la prevista celebrazione a San Paolo alle 17. Ma a fargli gli auguri, a partire dalla numerosa comunità peruviana presente a Roma, potrebbe essere la stessa gente che ha già deciso di recarsi in Vaticano per la preghiera mariana delle 12. Un momento per porgergli gli auguri potrebbe esserci anche alla fine della celebrazione ecumenica a San Paolo fuori le Mura. Come non è da escludersi un pranzo con i confratelli agostiniani che abitano a pochi metri dalla sua casa al Sant'Uffizio, anche se un incontro più formale con loro potrebbe esserci all'inizio della settimana, a seguito dell'elezione, qualche giorno fa, del nuovo priore, padre Joseph Farrell.
Vedi anche
Documentario sulle radici di Papa Leone XIV negli Usa
©Ansa
Papa Prevost, virali sui social le foto del Pontefice da giovane
Appena eletto Pontefice, dal web e dagli archivi sono riemerse alcune immagini che ritraggono Robert Prevost nella sua 'vita precedente', quando era un missionario in Perù e si dedicava al servizio dei poveri. Diverse le strette di mano con Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, colui che lo ha creato cardinale