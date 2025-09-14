Papa Leone XIV compie 70 anni, gli auguri da tutto il mondo

Nato a Chicago nel 1955, per Robert Francis Prevost è il primo compleanno da quando, lo scorso 8 maggio, è diventato Papa Leone XIV. Un Pontefice di quest'età non si vedeva da oltre trent'anni. Per i suoi 70 anni, sono arrivati auguri da tutto il mondo: in molti si sottolinea il desiderio di una pace che Prevost ha invocato fin dal primo istante della sua elezione, definendola "disarmata e disarmante" ascolta articolo

Oggi, 14 settembre 2025, Robert Francis Prevost compie 70 anni: è il suo primo compleanno da quando, lo scorso 8 maggio, è diventato Papa Leone XIV. Un Pontefice di quest'età non si vedeva da oltre trent'anni: bisogna risalire ai 70 anni di Wojtyla nel 1990, perché sia Benedetto XVI sia Francesco sono saliti sul soglio di Pietro con qualche anno in più. E Prevost, nato a Chicago nel 1955, in questi quattro mesi di pontificato ha mostrato tutta la sua energia, a partire dalla sua agenda sempre strapiena e da una tenuta fisica propria degli sportivi (quale lui è). Per i suoi 70 anni, sono arrivati auguri da tutto il mondo.

Gli auguri per Papa Leone XIV Tra i primi auguri che sono arrivati sulla scrivania del Papa ci sono i disegni dei bambini ricoverati al Bambino Gesù. Coloratissimi, affettuosi e soprattutto carichi di speranza per quella pace invocata da Papa Leone fin dal primo istante della sua elezione. Oltre ai piccoli malati dell'ospedale pediatrico romano, gli auguri stanno arrivando un po' da tutto il mondo. Sembra che, a chi si sia mosso con grande anticipo, Leone abbia detto con un sorriso, e forse con un po' di scaramanzia, che c'era ancora tempo e che comunque non aveva problemi ad accettare, più che i regali, una novena di preghiera. Nei messaggi di auguri che stanno arrivando, comunque, si sottolinea questo desiderio di pace che Prevost l'8 maggio definì "disarmata e disarmante". Vedi anche Papa Leone XIV, i temi sui quali si è concentrato finora

Dalla diocesi di Roma alla Cei Anche la diocesi di Roma ha inviato gli auguri al Papa per i suoi 70 anni. "Mentre condividiamo le sue preoccupazioni, soprattutto per i tanti scenari di guerra che insanguinano il mondo, le auguriamo di poter realizzare quanto desidera il suo cuore e di continuare a seminare speranza per gli uomini e le donne del nostro tempo", ha sottolineato il cardinale Baldassare Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma. Anche la Cei ha espresso i suoi auguri di compleanno a Papa Leone: "In questi tempi difficili, ci uniamo a lei, Padre Santo, nell'invocazione per una 'pace disarmata e disarmante' in tutte le situazioni di conflitto che insanguinano vaste aree del Pianeta. Mentre continuiamo a farci prossimi alle popolazioni provate dalla sofferenza con azioni di solidarietà e promozione umana, auspichiamo che l'unità di intenti, di voci e di preghiere che dal mondo intero si alzano per impetrare soluzioni di pace possano trovare presto ascolto". Vedi anche Papa Leone: "Dio non vuole la guerra, vuole la pace"