Global Sumud Flotilla, navi italiane in partenza per Gaza da Siracusa

Le imbarcazioni italiane della Global Sumud Flotilla sono pronte a lasciare oggi, 11 settembre, il porto di Siracusa per partire verso la Striscia di Gaza. La flotta si unirà a quella già partita da Barcellona e si dirigerà verso la meta "senza scali intermedi", ha spiegato il senatore M5s Marco Croatti, tra gli esponenti politici che hanno deciso di imbarcarsi per portare aiuti umanitari via mare alla popolazione palestinese. La spedizione dunque non si ferma nemmeno dopo i due attacchi con droni che negli scorsi giorni hanno colpito le navi già arrivate in Tunisia, tra cui quella su cui viaggiava l’attivista Greta Thunberg. In tutto sono 58 i cittadini italiani coinvolti nella missione umanitaria. Il ministro degli Esteri israeliano Ben-Gvir ha detto che tratterà gli attivisti come "terroristi".

Tajani: "Sarebbe meglio utilizzare altri canali umanitari, ma tuteliamo italiani"

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante un’informativa al Senato, ha voluto ribadire – come già fatto dalla premier Giorgia Meloni – che "avvalersi di canali umanitari già attivi ed efficaci eviterebbe di esporre i partecipanti ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi", sottolineando come "a differenza di tanti che parlano e basta, il governo italiano sta aiutando il popolo palestinese con i fatti e con le azioni concrete". Tuttavia, Tajani ha assicurato che di aver parlato con il suo omologo israeliano Sa'ar "per sensibilizzarlo personalmente sulla questione". La Farnesina, ha aggiunto, garantirà ai connazionali "assistenza diplomatica e consolare". Per farlo è stato chiesto "all'unità di Crisi del ministero di restare in stretto contatto con la portavoce italiana della Flotilla". È inoltre stata attivata la "nostra Ambasciata a Tel Aviv", che "ha sensibilizzato le autorità israeliane sul rispetto dei diritti di tutti i connazionali presenti sulla Flotilla, fra cui anche alcuni parlamentari".

Calp di Genova: "Flotilla attacata da droni usati in guerra"

Intanto, il Collettivo autonomo lavoratori portuali (Calp) di Genova, che sta partecipando alla missione umanitaria, ha pubblicato sui propri social un'immagine dei resti del secondo attacco alla Global Sumud Flotilla. Secondo il Calp sono stati impiegati "droni utilizzati molto negli scenari di guerra e armamenti militari utilizzati a corto raggio". Pur precisando che "non vogliamo esporci troppo su chi sia il mandante o come sia possibile che tutto ciò possa accadere", il Collettivo esorta "chi di dovere" a cercare risposte su quanto accaduto.

Ministero dell'Interno tunisino: "Secondo attacco a Flotilla atto premeditato"

La tensione per gli attacchi è alta. Il 10 settembre è stata colpita un’imbarcazione (la nave Alma) nel porto di Sibi Bou Said e le autorità tunisine hanno parlato di "un atto pianificato". Un netto cambio di passo rispetto a quanto successo il 9 settembre, quando avevano negato la presenza di droni e avevano attribuito l’incendio scoppiato dopo il primo attacco "a un accendino o una sigaretta". Il ministero dell’Interno di Tunisi assicura che i suoi servizi stanno proseguendo tutte le indagini necessarie per "far emergere tutta la verità, affinché l'opinione pubblica, in Tunisia e nel mondo, sappia chi ha pianificato questo attacco, chi vi ha collaborato e chi ne è l'autore".