Nuovo attacco con drone alla Global Sumud Flotilla in Tunisia: video

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, la flotta di navi internazionali che salperanno per portare aiuti umanitari ai civili di Gaza, hanno denunciato che un'altra imbarcazione è stata vittima di un sospetto attacco davanti alle coste tunisine, meno di 24 ore dopo un analogo episodio al largo di Sidi Bou Said. "L'incendio è stato successivamente spento e tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro", ha assicurato la Gsf, che ha avviato un'indagine sull'episodio in cui non si sono registrati feriti. L'imbarcazione si chiama "Alma e batte bandiera britannica". Gli attivisti dichiarano che la missione "proseguirà con determinazione" (GUERRA ISRAELE-HAMAS; SEGUI LE NEWS IN DIRETTA).