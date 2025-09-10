Nuovo attacco con drone alla Global Sumud Flotilla in Tunisia: video

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, la flotta di navi internazionali che salperanno per portare aiuti umanitari ai civili di Gaza, hanno denunciato che un'altra imbarcazione è stata vittima di un sospetto attacco davanti alle coste tunisine, meno di 24 ore dopo un analogo episodio al largo di Sidi Bou Said. "L'incendio è stato successivamente spento e tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro", ha assicurato la Gsf, che ha avviato un'indagine sull'episodio in cui non si sono registrati feriti. L'imbarcazione si chiama "Alma e batte bandiera britannica". Gli attivisti dichiarano che la missione "proseguirà con determinazione" (GUERRA ISRAELE-HAMAS; SEGUI LE NEWS IN DIRETTA).
"Tentativo di far deragliare la nostra missione"
"È il secondo attacco di questo tipo in due giorni", ha denunciato il movimento Pro-Pal, "questi ripetuti attacchi si verificano durante l'intensificarsi dell'aggressione israeliana contro i palestinesi a Gaza e sono un tentativo orchestrato per distrarre e far deragliare la nostra missione". Gli attivisti hanno ribadito che si stanno preparando a salpare da Tunisi per dirigersi verso la Striscia di Gaza, una volta completati gli ultimi controlli meccanici e le valutazioni sul meteo e sulla preparazione dei partecipanti. Domani, giovedì, è prevista anche la partenza delle imbarcazioni italiane della Flotilla da Siracusa.