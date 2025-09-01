Il primo lunedì di settembre è un giorno di festa negli Stati Uniti, visto che ricorre il Labor Day. Anche in quest’occasione, però, non sono mancate le parole del presidente americano Donald Trump , presente nell’ultimo weekend e anche in questo giorno festivo in Virginia a giocare nel suo golf club. Trump si è rivolto in particolare all’India, Paese pesantemente sanzionato dai dazi americani per la sua vicinanza alla Russia: "Ciò che pochi capiscono è che noi facciamo pochissimi affari con l'India, mentre loro ne fanno un'enorme quantità con noi", ha scritto su Truth. "L'India ci ha imposto, finora, dazi così elevati, più di qualsiasi altro Paese, che le nostre aziende non sono in grado di vendere in India. È stato un disastro totalmente unilaterale! Inoltre, l'India acquista la maggior parte del suo petrolio e dei suoi prodotti militari dalla Russia, molto poco dagli Stati Uniti. Ora si sono offerti di ridurre a zero le tariffe, ma si sta facendo tardi. Avrebbero dovuto farlo anni fa", ha aggiunto il presidente americano.

Le aziende farmaceutiche e i vaccini

Sul suo social il tycoon si è espresso anche sulle aziende farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini durante gli anni del Covid. Nel pieno delle polemiche per il licenziamento della responsabile dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), il presidente ha invitato le case farmaceutiche a "giustificare il successo" dei loro vaccini durante la pandemia. "È molto importante che le aziende farmaceutiche giustifichino il successo dei loro vari farmaci contro il Covid. Molti pensano che siano un miracolo che ha salvato milioni di vite. Altri non sono d'accordo! Con i Cdc fatto a pezzi su questa questione, voglio la risposta, e la voglio subito", ha scritto. "Mi sono state mostrate informazioni da Pfizer e altri, che sono straordinarie, ma non sembrano mai mostrare quei risultati al pubblico. Perché no??? Vanno alla prossima 'caccia' e lasciano che tutti si facciano a pezzi, compresi Bobby Kennedy Jr. e il Cdc, cercando di capire se il lavoro delle case farmaceutiche sul Covid sia stato un successo o un fallimento", ha continuato. Trump ha esortato le aziende a "fare chiarezza su questo caos, in un modo o nell'altro!" e ha detto di sperare che Operation Warp Speed - un risultato chiave del suo primo mandato - sia stata "tanto 'brillante' quanto molti dicono". Non è chiaro quali dati esatti Trump voglia che le aziende forniscano, molti dei quali già pubblicati su riviste scientifiche. Gli studi dimostrano che i programmi di vaccinazione contro il Covid hanno salvato milioni di vite durante la pandemia. Nei giorni scorsi il presidente ha licenziato la responsabile dei Cdc, Susan Monarez, che si opponeva al giro di vite sui vaccini del ministro della sanità Robert Kennedy, considerato un no vax.

Trump sulla sindaca di Washington: "Ha lavorato bene con me"

Il tycoon si è poi espresso anche sulla sindaca di Washington, Muriel Bowser. "La sindaca di Washington Muriel Bowser è diventata molto popolare perché ha lavorato con me e i miei fantastici collaboratori per ridurre la criminalità praticamente a zero nella capitale", ha scritto Trump su Truth, provando a dividere i sindaci democratici. "Le sue dichiarazioni e azioni sono state positive, a differenza di altri come Pritzker, Wes Moore, Newscum e il sindaco di Chicago con un indice di gradimento del 5%, che passano tutto il loro tempo a cercare di giustificare la criminalità violenta, invece di collaborare con noi per eliminarla completamente, come abbiamo fatto a Washington", ha attaccato ancora il presidente americano. "Non sarebbe bello dire lo stesso di Chicago, Los Angeles, New York e persino della città di Baltimora, intrisa di criminalità??? Può succedere! Collaborate con noi!!! Gli indici di gradimento della sindaca Bowser sono aumentati, in un breve lasso di tempo, del 25%, e la gente di Washington la ringrazia per aver fermato la criminalità ovunque vada", ha concluso.