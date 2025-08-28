Usa, Casa Bianca licenzia la direttrice dell'agenzia sanitaria

La notizia arriva appena un mese dopo la sua conferma alla guida dell'agenzia della sanità pubblica. Come hanno riferito gli avvocati della scienziata, che da anni lavora per il governo federale, Monarez "non si è dimessa" ed è stata "presa di mira" per la sua posizione pro-scienza

La neo-direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Susan Monarez, è stata licenziata a un mese dalla sua conferma alla guida dell'agenzia della sanità pubblica statunitense. A nominarla era stato il presidente Donald Trump, dopo aver ritirato la sua prima scelta, l'ex deputato repubblicano Dave Weldon, criticato per le sue opinioni su vaccini e autismo. Come hanno riferito gli avvocati di Monarez, scienziata che da anni lavora per il governo federale, la neodirettrice "non si è dimessa" ed è stata "presa di mira" per la sua posizione pro-scienza.

Gli avvocati: "Monarez non si è dimessa"

"Susan Monarez non è più direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention. La ringraziamo per il suo servizio dedicato al popolo americano", aveva annunciato l'HHS in una dichiarazione pubblicata sui social media. IGli avvocati della scienziata hanno precisato in un comunicato che Monarez "non si è dimessa né ha ricevuto notifica" dalla Casa Bianca del suo licenziamento. Come ha riferito il Guardian, la neodirettrice si sarebbe scontrata con Robert F Kennedy Jr, il ministro della Salute degli Stati Uniti, dopo essersi rifiutata di sostenere radicali cambiamenti nelle politiche vaccinali degli Stati Uniti.