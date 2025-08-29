Trump, tutti i licenziati dal presidente dal ritorno alla Casa Bianca

Sempre a fine agosto la Casa Bianca ha sollevato dall’incarico Robert E. Primus, membro del board dell'ente regolatore federale responsabile dell'approvazione delle fusioni ferroviarie, tra cui quella attualmente sotto esame tra Union Pacific e Norfolk Southern. Primus, un democratico nominato per l'incarico dal presidente Trump nel 2020, ha dichiarato in un'intervista al New York Times che il suo licenziamento dal Surface Transportation Board è arrivato "completamente inaspettato". È tornato a casa dopo le 17 di mercoledì 27 agosto e ha scoperto che il suo telefono di lavoro era bloccato. Mentre leggeva le sue email personali, ne ha vista una della Casa Bianca che diceva che era stato "licenziato con effetto immediato", senza alcuna spiegazione o motivazione. Ora intende impugnare la decisione contro una rimozione che reputa "arbitraria". Kush Desai, un portavoce della West Wing, ha dichiarato che "Robert Primus non era in linea con l'agenda "America First" del presidente ed è stato rimosso dal suo incarico dalla Casa Bianca". Il Surface Transportation Board sovrintende al trasporto merci su rotaia e ad alcune altre forme di trasporto ed è incaricato di valutare l'impatto delle fusioni ferroviarie. Nel 2023, Primus ha espresso voto contrario nella fusione tra Canadian Pacific e Kansas City Southern. Il mese scorso, Union Pacific ha dichiarato di aver raggiunto un accordo per l'acquisto di Norfolk Southern per 85 miliardi di dollari. Se l'accordo andrà in porto, la rete si estenderà per circa 50.000 miglia attraverso 43 stati e creerà la prima rete ferroviaria da costa a costa del Paese