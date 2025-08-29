Trump, tutti i licenziati dal presidente dal ritorno alla Casa Bianca

Introduzione
Donald Trump e la sua amministrazione stanno avviando numerosi licenziamenti, che riguardano figure apicali sia delle forze armate sia di altri settori (la sanità pubblica, i trasporti, ecc). Spesso – se non sempre – la decisione è motivata da un mancato allineamento con le decisioni e le intenzioni del presidente. Fra le interruzioni c’è anche quella, celebre, con Elon Musk.
Susan Monarez, la direttrice del Cdc
Fra i più recenti licenziamenti voluti dal presidente degli Stati Uniti c’è quello di Susan Monarez, la direttrice del Cdc, cioè il Centers for Disease Control and Prevention (è l’agenzia della sanità pubblica statunitense). La comunicazione in merito è arrivata il 28 agosto. Monarez era stata confermata poco prima. Il portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha spiegato che “non era allineata alla missione di Donald Trump di rendere l'America di nuovo sana". Ha poi aggiunto che "Il segretario le ha chiesto di dimettersi, lei ha rifiutato e Trump l'ha licenziata. Ha il diritto di farlo". Monarez era stata nominata per questo incarico dallo stesso Trump a marzo del 2024
Robert E. Primus
Sempre a fine agosto la Casa Bianca ha sollevato dall’incarico Robert E. Primus, membro del board dell'ente regolatore federale responsabile dell'approvazione delle fusioni ferroviarie, tra cui quella attualmente sotto esame tra Union Pacific e Norfolk Southern. Primus, un democratico nominato per l'incarico dal presidente Trump nel 2020, ha dichiarato in un'intervista al New York Times che il suo licenziamento dal Surface Transportation Board è arrivato "completamente inaspettato". È tornato a casa dopo le 17 di mercoledì 27 agosto e ha scoperto che il suo telefono di lavoro era bloccato. Mentre leggeva le sue email personali, ne ha vista una della Casa Bianca che diceva che era stato "licenziato con effetto immediato", senza alcuna spiegazione o motivazione. Ora intende impugnare la decisione contro una rimozione che reputa "arbitraria". Kush Desai, un portavoce della West Wing, ha dichiarato che "Robert Primus non era in linea con l'agenda "America First" del presidente ed è stato rimosso dal suo incarico dalla Casa Bianca". Il Surface Transportation Board sovrintende al trasporto merci su rotaia e ad alcune altre forme di trasporto ed è incaricato di valutare l'impatto delle fusioni ferroviarie. Nel 2023, Primus ha espresso voto contrario nella fusione tra Canadian Pacific e Kansas City Southern. Il mese scorso, Union Pacific ha dichiarato di aver raggiunto un accordo per l'acquisto di Norfolk Southern per 85 miliardi di dollari. Se l'accordo andrà in porto, la rete si estenderà per circa 50.000 miglia attraverso 43 stati e creerà la prima rete ferroviaria da costa a costa del Paese
Lisa Cook, governatrice Fed
Nei giorni scorsi il presidente ha ordinato anche il licenziamento di Lisa Cook, cioè la governatrice della Fed, con “effetto immediato”: l’ha accusata di aver falsificato dei documenti per ottenere condizioni più favorevoli su un mutuo. “Trump non ha l’autorità per cacciarmi”, ha poi spiegato Cook, "non mi dimetterò. Continuerò a svolgere il mio dovere di aiutare l'economia americana, come sto facendo dal 2022". Tramite il suo legale Abbe Lowell - che ha avuto come clienti anche il genero di Trump Jared Kushner e Hunter Biden - fa sapere che le richieste di Trump "mancano di qualsiasi procedura, fondamento o autorità legale. Adotteremo le misure necessarie per impedire il suo tentativo di azione illegale"
Jeffrey Kruse, direttore della Defense Intelligence Agency
Sempre in agosto è stato licenziato il direttore della Defense Intelligence Agency, Jeffrey Kruse. È l’autore del rapporto preliminare sui bombardamenti americani all'Iran che mandò su tutte le furie Trump. Il ministro della difesa Pete Hegseth non ha fornito spiegazioni ufficiali sulla rimozione del tenente generale, limitandosi a parlare di "fiducia persa". Ma il vero motivo - secondo indiscrezioni - è la valutazione fatta sull'attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Secondo alcune fonti, Kurse era nel mirino dell'amministrazione fin dall'insediamento di Trump: è stato anche criticato per la lentezza con cui l'agenzia stava sviluppando uno strumento per la gestione dei database di intelligence, che è in via di collaudo da anni. La Casa Bianca premeva affinché venissero usati sistemi commerciali, ma il tenente generale si era opposto. Come sostituta ad interim è stata nominata Christine Bordine, già vicedirettrice
Nancy Lacore, viceammiraglia a capo della Riserva della Marina
Poco dopo Kruse è stata destituita anche Nancy Lacore, viceammiraglia a capo della Riserva della Marina. Anche in questo caso si è parlato di “fiducia persa”. Aveva questo incarico dal 23 agosto del 2024, ed era considerata molto competente dai colleghi
Milton Sands, contrammiraglio Naval Special Warfare
La stessa sorte è toccata a Milton Sands, sempre in agosto. È stato sollevato dall’incarico di contrammiraglio a capo del Naval Special Warfare, le forze speciali della Marina. Secondo quanto trapelato, la sua rimozione potrebbe rientrare in un processo di cambiamento dei vertici militari voluto dal ministro della Difesa Pete Hegseth. Anche in questo caso si è parlato di perdita di fiducia
Elon Musk
Prima dell’estate si è interrotta anche la collaborazione con Elon Musk, leader e fondatore di Tesla e SpaceX, a cui Trump aveva affidato il ruolo di Special Governament Employee a capo del Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa. L’idea iniziale del suo incarico era trasformare la burocrazia a livello federale, ed era già stato deciso che sarebbe stato un impegno a tempo. Di fatto, al momento della scadenza, non è stato rinnovato. Fra Musk e Trump ci sono state molte tensioni e liti, emerse anche nei mesi precedenti alla chiusura. “Quel poveraccio ha un problema", disse fra le altre cose Trump ad Abc e Cnn, accusando Musk di essere "completamente impazzito". Dal canto suo, Musk aveva criticato la legge di bilancio della Casa Bianca, che a suo parere andava riscritta, e aveva lanciato un nuovo partito, l’American Party
Timothy Haugh e Wendy Noble, Nsa
In aprile è stato sollevato dall’incarico il direttore della National Security Agency (Nsa) degli Stati Uniti, Timothy Haugh: una decisione condannata dai parlamentari democratici. Nello stesso periodo è stata licenziata anche Wendy Noble, numero due della Nsa. Secondo il New York Times, l'attivista e cospirazionista di estrema destra Laura Loomer ha chiesto a Trump di licenziare Haugh in un incontro alla Casa Bianca . Nello specifico, Haugh e Noble secondo Loomer avevano "dimostrato slealtà nei confronti del presidente Trump. Ecco perché sono stati licenziati", aveva scritto Loomer su X. A Wendy Noble è stato assegnato un nuovo posto al Pentagono. Haugh ricopriva una delle posizioni più importanti nel governo in materia di sicurezza nazionale, responsabile della supervisione di decine di migliaia di dipendenti militari e civili che raccolgono informazioni su avversari stranieri, salvaguardando al contempo la sicurezza informatica dagli attacchi degli hacker. La Nsa inoltre contribuisce alla maggior parte delle informazioni che compaiono nel briefing quotidiano del presidente