Nave Ocean Viking attaccata da Guardia libica, Ue: “Chiarire fatti”

"Abbiamo contattato le autorità libiche per chiarire i fatti, è loro compito dire cosa è accaduto", ha detto un portavoce della Commissione Europea, dopo l'incidente che ha coinvolto la nave della Sos Mediterranee e la Guardia costiere libica. "Stiamo stabilendo i fatti, non siamo ancora alla fase delle possibili conseguenze", ha aggiunto