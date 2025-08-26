Nave Ocean Viking attaccata da Guardia libica, Ue: “Chiarire fatti”

"Abbiamo contattato le autorità libiche per chiarire i fatti, è loro compito dire cosa è accaduto", ha detto un portavoce della Commissione Europea, dopo l'incidente che ha coinvolto la nave della Sos Mediterranee e la Guardia costiere libica. "Stiamo stabilendo i fatti, non siamo ancora alla fase delle possibili conseguenze", ha aggiunto
Ansa/Sky TG24
Al momento i flussi in arrivo in Italia dalle coste libiche sono sotto controllo, ma la situazione esplosiva sul territorio rischia può far sì che le partenze vengano utilizzate come fattore di destabilizzazione. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' di Sky TG24 andata in onda il 9 luglio