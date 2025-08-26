Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La nave Ocean Viking attaccata dalla Guardia Costiera libica, Ue: “Chiarire i fatti”

Mondo
X

"Abbiamo contattato le autorità libiche per chiarire i fatti, è loro compito dire cosa è accaduto", ha detto un portavoce della Commissione Europea, dopo l'incidente che ha coinvolto la nave della Sos Mediterranee e la Guardia costiere libica. "Stiamo stabilendo i fatti, non siamo ancora alla fase delle possibili conseguenze", ha aggiunto

ascolta articolo

"Abbiamo contattato le autorità libiche per chiarire i fatti, è loro compito dire cosa è accaduto". Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea, a proposito dell'incidente che ha coinvolto la nave Ocean Viking della Sos Mediterranee e la Guardia costiere libica. "Stiamo stabilendo i fatti, non siamo ancora alla fase delle possibili conseguenze", ha aggiunto.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

Ansa/Sky TG24

1/8
Mondo

Migranti, le aree di potere in Libia e l'influenza russa in Africa

Al momento i flussi in arrivo in Italia dalle coste libiche sono sotto controllo, ma la situazione esplosiva sul territorio rischia può far sì che le partenze vengano utilizzate come fattore di destabilizzazione. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' di Sky TG24 andata in onda il 9 luglio

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Nave Ocean Viking attaccata da Guardia libica, Ue: “Chiarire fatti”

Mondo

"Abbiamo contattato le autorità libiche per chiarire i fatti, è loro compito dire cosa è...

Trump: "Non più un soldo per Kiev ma in campo per sicurezza". LIVE

live Mondo

"Non spendiamo più" per l'Ucraina. "Noi trattiamo con la Nato e non con l'Ucraina". Sono le...

Gaza, nei raid altri 24 morti. Proteste per ostaggi in Israele. LIVE

live Mondo

Un attacco israeliano ha ucciso una famiglia palestinese. Lo riporta Al Jazeera, precisando che...

Usa, Trump licenzia Lisa Cook dalla Fed. Lei: "Non ha l'autorità"

Mondo

Il presidente ha affermato che la decisione è stata assunta perchè Cook ha "falsificato dei...

I territori palestinesi e Israele, la cronistoria fino alla colonia E1

Mondo

La storia dei territori palestinesi è antica, complessa e segnata da conflitti. Partiamo dalla...

10 foto
Territori palestinesi

Mondo: I più letti