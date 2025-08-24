Migranti, ancora arrivi. Polemiche Ong-Viminale per assegnazione porti

La polemica sui porti

La scorsa notte la nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee ha salvato 47 persone, tra le quali 9 minori non accompagnati, che erano nelle acque internazionali al largo della Libia a bordo di un gommone in difficoltà. La nave è intervenuta dopo un alert di AlarmPhone. La gran parte dei migranti proviene dal Sudan. La Ong si è lamentata del fatto che “le autorità italiane hanno assegnato” per lo sbarco “il porto di Marina di Carrara, a oltre 1.300 km di distanza e a 3 giorni e mezzo di navigazione”. “Ancora una volta questo porto distante ci allontana dal Mediterraneo centrale, dove sono disperatamente necessari gli sforzi di soccorso. Questa pratica costa vite umane ogni giorno”, ha denunciato Sos Mediterranee.

La decisione di Mediterranea Saving Humans

Una denuncia arrivata a poche ore dalla decisione presa da Mediterranea Saving Humans, che ieri sera ha portato a Trapani 10 migranti - soccorsi nel Canale di Sicilia tra mercoledì e giovedì - contravvenendo alle indicazioni del Viminale che aveva indicato in Genova (distante circa 600 miglia nautiche, oltre mille chilometri, tre giorni di navigazione) il porto sicuro. Il capomissione Beppe Caccia aveva chiesto di sbarcare in un porto più vicino poi, considerando anche le onde alte 2 metri e mezzo, ha rotto gli indugi e ha deciso di fare rotta su Trapani. “Abbiamo scelto di riaffermare un principio basilare, oggi tutt'altro che scontato: la dignità e la vita umana vengono prima di ogni altra considerazione", ha detto Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans. "Lasciare per giorni dei naufraghi traumatizzati a bordo di una nave, esposti nuovamente a un contesto che ricorda loro l'inferno appena vissuto, è inaccettabile. È come costringere una persona ustionata a restare tra le fiamme. La cura comincia dalla comprensione, dalla capacità di mettersi nei panni degli altri. È per questo che abbiamo deciso di attraccare a Trapani. Siamo consapevoli delle conseguenze che questa decisione può comportare in un contesto in cui le operazioni di soccorso vengono penalizzate e criminalizzate, mentre i trafficanti di esseri umani e le violazioni sistematiche dei diritti prosperano impunite", ha spiegato. E ancora: "Le persone soccorse erano state brutalmente aggredite, picchiate e gettate in mare, trattate come oggetti da smaltire. Non possiamo accettare una visione del mondo in cui gli esseri umani sono trattati come merce. Abbiamo detto no a questa logica disumana, perché ciò che oggi viene inflitto a chi è considerato 'umanità di scarto', domani potrebbe colpire tutti noi. Abbiamo messo un freno come abbiamo potuto".