Migranti, OceanViking: “Spari Guardia Costiera contro nostra nave”

“Oggi la OceanViking è stata deliberatamente e violentemente attaccata in acque internazionali dalla Guardia Costiera libica che ha sparato centinaia di colpi contro la nostra nave. Gli 87 sopravvissuti e l'equipaggio stanno bene. Stiamo lavorando a ricostruire gli eventi”. È questa la denuncia di Sos Mediterranee arrivata attraverso un post su X. La Ong ha pubblicato anche le foto dei bossoli e dei finestrini frantumati dai colpi.