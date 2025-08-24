Migranti, OceanViking: “Spari Guardia Costiera contro nostra nave”

Sos Mediterranee su X: “Oggi la OceanViking è stata deliberatamente e violentemente attaccata in acque internazionali dalla Guardia Costiera libica che ha sparato centinaia di colpi contro la nostra nave”. La Ong ha pubblicato anche le foto dei bossoli e dei finestrini frantumati dai colpi
“Oggi la OceanViking è stata deliberatamente e violentemente attaccata in acque internazionali dalla Guardia Costiera libica che ha sparato centinaia di colpi contro la nostra nave. Gli 87 sopravvissuti e l'equipaggio stanno bene. Stiamo lavorando a ricostruire gli eventi”. È questa la denuncia di Sos Mediterranee arrivata attraverso un post su X. La Ong ha pubblicato anche le foto dei bossoli e dei finestrini frantumati dai colpi.
La solidarietà di Sea Watch
Sempre su X, Sea Watch ha scritto: "Solidarietà con l'equipaggio della Ocean Viking di Sos Mediterranee, che oggi è stato attaccato con colpi d'arma da fuoco dalla cosiddetta guardia costiera libica. Cos'altro deve succedere perché l'Italia smetta di finanziare queste pericolose milizie criminali?”.
Vedi anche
Migranti, ancora arrivi. Polemiche Ong-Viminale per assegnazione porti
Ansa/Sky TG24
Migranti, le aree di potere in Libia e l'influenza russa in Africa
Al momento i flussi in arrivo in Italia dalle coste libiche sono sotto controllo, ma la situazione esplosiva sul territorio rischia può far sì che le partenze vengano utilizzate come fattore di destabilizzazione. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' di Sky TG24 andata in onda il 9 luglio