Migranti, OceanViking: “Spari Guardia Costiera contro nostra nave”

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Migranti, denuncia di OceanViking: “Guardia Costiera libica ha sparato contro nostra nave”

Mondo
X

Sos Mediterranee su X: “Oggi la OceanViking è stata deliberatamente e violentemente attaccata in acque internazionali dalla Guardia Costiera libica che ha sparato centinaia di colpi contro la nostra nave”. La Ong ha pubblicato anche le foto dei bossoli e dei finestrini frantumati dai colpi

ascolta articolo

“Oggi la OceanViking è stata deliberatamente e violentemente attaccata in acque internazionali dalla Guardia Costiera libica che ha sparato centinaia di colpi contro la nostra nave. Gli 87 sopravvissuti e l'equipaggio stanno bene. Stiamo lavorando a ricostruire gli eventi”. È questa la denuncia di Sos Mediterranee arrivata attraverso un post su X. La Ong ha pubblicato anche le foto dei bossoli e dei finestrini frantumati dai colpi.

La solidarietà di Sea Watch

Sempre su X, Sea Watch ha scritto: "Solidarietà con l'equipaggio della Ocean Viking di Sos Mediterranee, che oggi è stato attaccato con colpi d'arma da fuoco dalla cosiddetta guardia costiera libica. Cos'altro deve succedere perché l'Italia smetta di finanziare queste pericolose milizie criminali?”.

La nave Mediterranea, con a bordo dieci naufraghi soccorsi nel Canale di Sicilia, è approdata a Trapani e i migranti a bordo sono già sbarcati, 23 agosto 2025. Si era vista assegnare Genova come porto di sbarco, distante circa 600 miglia nautiche (tre giorni di navigazione) dall'isola di Pantelleria, dove si trovava. ANSA/Francesco Terracina

Vedi anche

Migranti, ancora arrivi. Polemiche Ong-Viminale per assegnazione porti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

Ansa/Sky TG24

1/8
Mondo

Migranti, le aree di potere in Libia e l'influenza russa in Africa

Al momento i flussi in arrivo in Italia dalle coste libiche sono sotto controllo, ma la situazione esplosiva sul territorio rischia può far sì che le partenze vengano utilizzate come fattore di destabilizzazione. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' di Sky TG24 andata in onda il 9 luglio

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Israele, raid su capitale Yemen. Idf: presi di mira siti Houthi. LIVE

live Mondo

Raid israeliano su Sana’a: l’Idf ha dichiarato di aver preso di mira alcuni siti militari...

Ucraina, Lavrov: vertice Zelensky-Putin? Prima colloqui Istanbul. LIVE

live Mondo

Putin si è dichiarato pronto a proseguire “i negoziati diretti iniziati a Istanbul”, ha riferito...

Migranti, OceanViking: “Spari Guardia Costiera contro nostra nave”

Mondo

Sos Mediterranee su X: “Oggi la OceanViking è stata deliberatamente e violentemente attaccata in...

Il tweet di OceanViking

Mosca, esplosione bombola gas in negozio per bimbi: 1 morto e 3 feriti

Mondo

Lo scoppio è avvenuto nel negozio Central Children's Store, nella capitale russa. La...

Giorno Indipendenza Ucraina, Zelensky: "Serve pace giusta”

Mondo

Kiev festeggia il 34esimo anniversario dell’indipendenza. Il presidente ha registrato un video...

Zelensky giorno indipendenza ucraina

Mondo: I più letti