Ohio, Vance ha fatto modificare deflusso di un lago per gita in kayak

La richiesta è stata avanzata dai servizi segreti statunitensi: modificare il comune deflusso di un lago nell’Ohio per facilitare lo svolgimento di una gita in kayak. Obiettivo? “Garantire la sicurezza della navigazione” della scorta del vicepresidente degli Stati Uniti nel giorno del suo 41esimo compleanno e creare “condizioni ideali per il kayak”. La notizia sta facendo il giro dei media internazionali. Vance è stato avvistato nella zona sud-occidentale dell’Ohio il 2 agosto scorso mentre si trovava su una canoa lungo il Little Miami, un affluente del Caesar Creek.
I dati dell’US Geological Survey (USGS)
I dati dell’US Geological Survey (USGS) mostrano un improvviso aumento del livello del fiume e un corrispondente calo del livello del lago durante i primi giorni di agosto, quando Vance era in vacanza. Gene Pawlik, portavoce dell’USACE, ha affermato che il team di Lousiville ha ricevuto “una richiesta di aumentare temporaneamente i flussi in uscita dal lago Caesar Creek per supportare la navigazione sicura del personale dei Servizi Segreti statunitensi”. Ufficialmente, la richiesta avanzata agli ingegneri dell’Army Corps aveva lo scopo di garantire una navigazione sicura senza alcun rischio per Vance. Ma una fonte anonima ha riferito a The Guardian che si volevano soprattutto creare le condizioni ideali sull’acqua affinché il vicepresidente americano potesse godersi una pagaiata lungo il fiume senza troppi problemi.
Le polemiche
Una notizia che sta sollevando un vespaio di polemiche, in primis quella relativa allo sfruttamento delle risorse delle infrastrutture pubbliche per uno svago personale. Sebbene non vi siano accuse secondo cui l’ufficio di Vance abbia fatto qualcosa di illegale, l’avvocato Richard Painter (che ha prestato servizio nell’amministrazione di George W. Bush) ha affermato che sembrava “piuttosto scandaloso” che il vicepresidente ricevesse queste particolari agevolazioni per la sua vacanza in famiglia quando i tagli dell’amministrazione hanno colpito il National Park Service (NPS). A una richiesta di commento avanzata dallo stesso The Guardian, l’ufficio del vicepresidente non avrebbe ancora, al momento, fornito risposta.
