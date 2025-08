Usa, Kennedy Jr. blocca i finanziamenti per i vaccini a mRna

Il governo americano ha bloccato i 500 milioni destinati a 22 progetti su Covid e influenza. La tecnologia a mRna, che da anni contribuisce a salvare milioni di vite, è al centro della preoccupazione della comunità scientifica: “Decisione pericolosa, mette a rischio la salute pubblica” ascolta articolo

Il ministro della Salute dell’amministrazione Trump, Robert Kennedy Jr., ha annunciato lo stop immediato ai finanziamenti federali destinati alla ricerca sui vaccini a mRna, compresi quelli contro l’influenza aviaria, suina e future varianti del Covid. Una decisione shock, da tempo temuta dalla comunità scientifica, che ha subito acceso le polemiche: in ballo ci sono 22 progetti per un valore complessivo di 500 milioni di dollari, alcuni dei quali portati avanti da colossi farmaceutici come Moderna, Pfizer e Sanofi.

"Vogliamo tecnologie più sicure" "Abbiamo analizzato i dati scientifici e ascoltato gli esperti: è tempo di reindirizzare gli investimenti verso tecnologie più sicure e affidabili", ha dichiarato Kennedy in conferenza stampa da Anchorage, in Alaska, affiancato dai senatori repubblicani locali. Il ministro ha criticato l'efficacia dei vaccini a mRna nel proteggere le vie respiratorie superiori, affermando che non offrono difese sufficienti contro virus come Sars-CoV-2 e le forme influenzali stagionali. "Il Dipartimento della Salute continuerà a sostenere vaccini sicuri ed efficaci per ogni americano che li desideri, ma l'era dei finanziamenti incondizionati all'mRna è finita", ha ribadito.

Scienziati in allarme: "Una decisione miope e pericolosa" Immediata la reazione degli esperti. "Non credo di aver mai assistito a una scelta più pericolosa in 50 anni di carriera", ha commentato Mike Osterholm, epidemiologo dell'Università del Minnesota. Per Paul Offit, pediatra e specialista di vaccini del Children's Hospital di Philadelphia, "è una mossa miope proprio nel momento in cui si teme una nuova pandemia influenzale". La tecnologia a mRna, hanno ricordato gli esperti, ha permesso di salvare milioni di vite durante la pandemia di Covid-19 e rappresenta la base per le nuove immunoterapie oncologiche, oltre che per la risposta rapida a nuove varianti.