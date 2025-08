Tempesta Floris in Gran Bretagna, danni e trasporti bloccati. FOTO

Il maltempo ha colpito duramente il nord del Regno Unito dove sono scattate allerte meteo per Scozia, Irlanda del Nord e Inghilterra settentrionale. Ritardi e cancellazioni per alcuni servizi ferroviari, traghetti e aerei: problemi anche per gli automobilisti tra strade allagate e alberi caduti. Le raffiche di vento hanno raggiunto anche i 145 km/h: la rete elettrica scozzese (Ssen) ha definito Floris come "la tempesta estiva più dannosa degli ultimi tempi"