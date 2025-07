Papa al Giubileo degli Influencer: “Vincete fake news e frivolezze”

Il Pontefice ha parlato ai Missionari digitali cattolici al termine della Messa in San Pietro invitandoli a "costruire altre reti: reti di relazioni, reti d'amore, reti di condivisione gratuita, dove l'amicizia sia profonda”. Leone ha poi messo in guardia i presenti per far sì che “la cultura segnata da tecnologia resti umana”

Vincere "le logiche del mondo, delle fake news, della frivolezza". È questo l’invito che Papa Leone XIV ha rivolto agli Influencer cattolici che in questi giorni stanno celebrando a Roma il loro Giubileo. Il Pontefice è arrivato nella basilica vaticana al termine della Messa per l’incontro con tutti i Missionari digitali ai quali si è rivolto parlando in parte in italiano, in inglese e in spagnolo. Il Santo Padre ha esortato a "costruire altre reti: reti di relazioni, reti d'amore, reti di condivisione gratuita, dove l'amicizia sia profonda. Reti - ha aggiunto - dove si possa ricucire ciò che si è spezzato, dove si possa guarire dalla solitudine, non contando il numero dei follower, ma sperimentando in ogni incontro la grandezza infinita dell'Amore".