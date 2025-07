Giubileo dei Giovani 2025, come arrivare a Tor Vergata e cosa sapere

● Infopoint Generale in Via della Conciliazione. Qui sarà possibile richiedere testimonium del Giubileo e saranno disponibili i gadget ufficiali del Giubileo e di Luce. Situato in Via della Conciliazione 7 sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

● Infopoint Giovani in Via dell’Ospedale, dedicato esclusivamente ai partecipanti del Giubileo dei Giovani attivo dal 4 luglio al 3 agosto 2025. Situato in Via dell’Ospedale 1 sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 19:00. “I pellegrini saranno accolti da un’équipe di volontari, organizzati per gruppi linguistici (inglese, italiano, francese, polacco, portoghese e spagnolo), pronti a offrire supporto e informazioni per vivere al meglio l’esperienza giubilare dei Giovani”, viene segnalato.