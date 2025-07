Trump, lividi su mani e gambe. Casa Bianca: "Insufficienza venosa"

Piccoli problemi di salute per Donald Trump. Il presidente Usa, 79 anni compiuti lo scorso 14 giugno, soffre di insufficienza venosa cronica che ha colpito le gambe: è stata la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ad annunciarlo, leggendo direttamente la lettera del suo medico curante. Negli scorsi giorni erano infatti comparse alcune foto sui media che he mostravano le caviglie gonfie e lividi sulle mani di Trump. Per quanto riguarda i lividi, che a dire il vero erano già stati notati in passato e che di solito sono coperti da uno strato di trucco, Leavitt ha spiegato che sono "compatibili" con le frequenti strette di mano del presidente. Le sue funzioni cardiache, ha assicurato, sono normali.