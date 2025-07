Trump fa cambiare ricetta Coca-Cola: prodotta con zucchero di canna

Ad annunciarlo è stato il presidente statunitense Donald Trump in un post sui social, sottolineando di aver parlato con i vertici dello storico marchio americano. Negli Usa, la bibita viene prodotta con l'utilizzo dello sciroppo di mais, un dolcificante che secondo il segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr., potrebbe avere effetti negativi sulla salute. Da qui la decisione del tycoon di cambiare la ricetta

La Coca-Cola negli Stati Uniti sarà prodotta con lo zucchero di canna. Ad annunciarlo è stato il presidente statunitense Donald Trump in un post sui social, sottolineando di aver parlato con i vertici dello storico marchio americano. Negli Usa, la bibita viene prodotta con l'utilizzo dello sciroppo di mais, un dolcificante che secondo il segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr., potrebbe avere effetti negativi sulla salute. Da qui la decisione del tycoon di cambiare la ricetta. Come riporta la Bbc , un portavoce di Coca-Cola ha poi dichiarato di "apprezzare l'entusiasmo del Presidente Trump", rivelando che "presto condivideremo maggiori dettagli sulle nuove offerte innovative della nostra gamma di prodotti".

La decisione di Trump

"Sarà una mossa davvero azzeccata” e “sarà semplicemente migliore", ha dichiarato Trump sul social Truth. La mossa del presidente statunitense fa eco alle decisioni di altri Paesi, come Messico, Regno Unito e Australia, che già utilizzano lo zucchero di canna nella produzione della bevanda analcolica. La proposta del ministro Kennedy si inserisce in un progetto più ampio: anche ad altre aziende è stato chiesto di eliminare dai loro prodotti ingredienti come sciroppo di mais, oli di semi e coloranti artificiali, associati a una serie di problemi di salute. Kennedy, che ha criticato la quantità di zucchero consumata dagli americani, potrebbe anche aggiornare le linee guida alimentari nazionali nei prossimi mesi. Nel frattempo, il ceo di Coca-Cola, James Quincey, ha dichiarato che "continuiamo a fare progressi nella riduzione dello zucchero nelle nostre bevande".