Expo 2025, a Osaka dati record per il Padiglione Italia dopo tre mesi

Il bilancio dei primi tre mesi del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka fa registrare numeri da record. Avamposto strategico per la diplomazia della crescita, il Padiglione Italia ha ospitato finora 367 eventi totali che hanno coinvolto oltre 5.480 partecipanti. Di questi, sono 104 quelli a carattere economico, a simboleggiare l'importanza dell'Expo quale leva per l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Sono oltre 3.100 i rappresentanti di imprese italiane, giapponesi e straniere che sono stati coinvolti in eventi di business nel padiglione. Un successo per la missione italiana chiamata a dare continuità, in maniera sinergica con il mondo delle istituzioni e delle imprese, all'Italy-Japan Action Plan 2024-2027. Il Padiglione Italia si conferma spazio per gli incontri tra aziende, con oltre 90 B2B e Fattività di networking a cui si aggiungono 39 degustazioni nel ristorante ufficiale gestito da Eataly mirate a promuovere anche la candidatura della cucina italiana quale patrimonio immateriale dell'Unesco.

Annunciati investimenti per 336 milioni di euro

Annunciati, all'interno del Padiglione Italia, anche 336 milioni di investimenti in Italia tra aziende italiane e giapponesi. Tra queste Danieli che ha acquisito due importanti contratti in Giappone, per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro. Ebara Corporation ha annunciato, durante l'evento 'Investing in Veneto', un investimento di 6 milioni di euro per aggiungere al sito di Gambellara (Vicenza) un nuovo capannone industriale di 8.495 metri quadri. Nsg Group ha siglato un investimento di 80 milioni di euro per la ristrutturazione e l'ampliamento di un forno ad alte prestazioni presso lo stabilimento di San Salvo, in provincia di Chieti. L'italiana Dr Automobiles ha annunciato un investimento di 50 milioni di euro per il sito produttivo di Macchia d'Isernia con un piano industriale che vedrà assunzioni per 300 unità nell'ambito di un progetto di revamping di storici e iconici marchi italiani, comprendente anche la realizzazione di nuove autovetture per il segmento premium.