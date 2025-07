Dazi, von der Leyen: “Fermi con gli Usa, ma puntiamo a intesa”

La presidente della Commissione ha detto che “da febbraio, gli Stati Uniti hanno imposto dazi sul 70% del commercio totale con l'Ue. La portata è senza precedenti. La nostra linea è stata chiara: saremo fermi. Ma preferiamo una soluzione negoziata”. Per il Financial Times l’accordo sul commercio lascerà l'Unione europea con tariffe più elevate rispetto a quelle concordate dagli Usa con la Gran Bretagna ascolta articolo

"Non ci aspettiamo di ricevere una lettera come quella che la Corea del Sud e il Giappone hanno ricevuto nei giorni scorsi. A quanto mi risulta che non riceveremo una lettera". A comunicarlo è stato il portavoce dell’esecutivo Ue, Olof Gill, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla trattativa con gli Stati Uniti sui dazi. Ieri il presidente Usa Donald Trump aveva detto che "l’Ue ora ci sta trattando molto bene" e che "probabilmente siamo a due giorni dall'invio della lettera alla Ue" che preciserà l'entità dei dazi sull'export europeo.

Intanto Philip Lane, membro del board e capo economista della Banca centrale europea, ha detto che con eventuali dazi degli Stati Uniti al 10% “crediamo che l'economia europea continuerà a crescere, più lentamente rispetto a quanto faceva prima con il libero scambio”. Comunque "rispetto a uno scenario di base più severo, quello che abbiamo è che l'economia ha continuato a crescere. Quindi, ricordo, c'è molto slancio nell'economia europea".

Von der Leyen: "Fermi con gli Usa, ma puntiamo all'intesa" Intanto sul tema dei dazi è tornata a intervenire anche la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. All'Europarlamento la leader Ue ha detto che "da febbraio, gli Stati Uniti hanno imposto dazi sul 70% del commercio totale con l'Ue. La portata è senza precedenti. La nostra linea è stata chiara: saremo fermi. Ma preferiamo una soluzione negoziata. Stiamo lavorando a stretto contatto con l'amministrazione Usa per raggiungere un accordo e ho avuto un proficuo scambio con il presidente Trump all'inizio della settimana per contribuire a far progredire le cose". Von der Leyen ha poi aggiunto che "stiamo cercando un quadro chiaro, da cui continuare a costruire. Restiamo fedeli ai nostri due principi. Difendiamo i nostri interessi. Continuiamo il lavoro in buona fede. E ci prepariamo a tutti gli scenari".