Trump rinvia dazi al 1° agosto: più tempo per trattative con Ue

Il presidente Usa fa slittare ancora in avanti l'entrata in vigore delle tariffe "reciproche" sulle importazioni di beni esteri, ma intanto annuncia nuovi dazi dal 25 al 40% per tutta una serie di Paesi considerati poco collaborativi, dal Giappone al Sudafrica. E apre alla possibilità di stringere nuovi accordi da qui al 9 agosto

Donald Trump ha rinviato ancora una volta l’entrata in vigore dei dazi sulle merci estere: dal 9 luglio la data è slittata al 1° agosto. Resta dunque più tempo dunque per le trattative in corso con l'Unione europea. Il presidente Usa ha definito "definitive, ma non al 100%" le tariffe che dovrebbero quindi partire dal prossimo mese, aprendo così a "offerte diverse" da parte dei vari Stati colpiti. Intanto ha però annunciato dazi dal 25% al 40% per diversi Paesi ritenuti non collaborativi.

Le lettere con dazi dal 25% al 40%, dal Giappone al Sudafrica

Trump ha inviato lettere ai rappresentanti di Giappone, Tunisia e Corea del Sud, comunicando tariffe al 25%. Così anche per Malesia e Kazakistan. I dazi sono al 30% per Sudafrica e Bosnia, del 32% per l’Indonesia, del 35% per il Bangladesh e la Serbia, del 36% per Thailandia e Cambogia, del 40% per Myanmar e Laos. Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha parlato di una mossa "estremamente deplorevole" da parte del tycoon, pur assicurando che continueranno le trattative. Lo stesso ha detto il premier ad interim tailandese Phumtham Wechayachai, in cerca di un "accordo migliore" e di "buoni rapporti con gli Stati Uniti", così come il segretario del Ministero del Commercio bangladese Mahbubur Rahman, che anticipa: "Speriamo di ottenere una riduzione perché" il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (Ustr) "ci ha inviato un'altra bozza di accordo".

Trump: "Già incassato 100 mld di dollari". Giù Wall Street

Secondo il tycoon gli Stati Uniti avrebbero “già incassato tariffe per un valore di oltre 100 miliardi di dollari” dai dazi, pur non essendo ancora partite le tariffe più pesanti. Wall Street non sembra però aver gradito l’annuncio di ieri, chiudendo in calo: Dow Jones a -0,94% (44.406,36 punti), Nasdaq a -0,92% (20.412,52 punti), S&P a -0,79% (6229,98 punti).