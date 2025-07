Meloni incontra Papa Leone XIV, oggi udienza ufficiale in Vaticano

È prevista per oggi alle 11.30, al Palazzo Apostolico, un’udienza fra Papa Leone XIV e la premier italiana Giorgia Meloni. Saranno i temi internazionali il fulcro del colloquio: dalla guerra in Ucraina ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ) alla crisi di Gaza ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). La presidente del Consiglio sarà accompagnata in Vaticano dal sottosegretario Alfredo Mantovano. Come sempre accade in questi appuntamenti ufficiali, è previsto subito dopo anche un incontro con il segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin: nel corso del colloquio dovrebbero trovare spazio i dossier legati ai rapporti Stato-Chiesa, nonché il fine vita.

Il colloquio tra Meloni e il Papa

All'inizio di una giornata che per lei si concluderà a Villa Taverna, per la celebrazione del Giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, Meloni avrà dunque un vis a vis con il Papa americano che arriva quasi a due mesi dalla fumata bianca del conclave, l'8 maggio. "Lo Stato e la Chiesa sono distinti ma si rispettano reciprocamente e crescono insieme", ha scritto Meloni al Papa nella lettera di congratulazioni dopo il conclave. Da allora ci sono stati due rapidi saluti, in occasione dell'insediamento di Leone e del Giubileo dei governanti. Ma soprattutto due colloqui telefonici resi pubblici. Uno il 15 maggio, quando Meloni ha garantito apprezzamento e sostegno agli "sforzi della Santa Sede per la pace e la cessazione dei conflitti in tutti gli scenari di crisi dove le armi hanno preso il posto del confronto e del dialogo". E uno cinque giorni più tardi, in cui la premier, dopo le interlocuzioni con Donald Trump e altri leader europei, ha avuto dal Pontefice conferma della disponibilità "ad accogliere in Vaticano i prossimi colloqui" tra Ucraina e Russia. Un obiettivo per cui finora non si sono create le condizioni.