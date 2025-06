Usa, Corte suprema blocca finanziamenti a cliniche pro aborto

La decisione, arrivata in risposta a un caso della South Carolina, stabilisce l'interruzione di Medicaid per l'associazione Planned Parenthood, la più grande associazione per i diritti riproduttivi ascolta articolo

La Corte suprema degli Stati Uniti ha bloccato i finanziamenti pubblici a una clinica che pratica l’aborto. Con la sentenza si stabilisce che lo stato può tagliare i finanziamenti Medicaid a Planned Parenthood, la più grande associazione per i diritti riproduttivi, con grande giubilo dei gruppi anti-abortisti e dei repubblicani. L’associazione, però, non svolge solo aborti – per cui i finanziamenti pubblici sono vietati già da una legge federale del 1976 - ma anche esami ai residenti a basso reddito, inclusi test fisici e screening per il cancro.

La sentenza Il voto alla Corte Suprema è stato di 6 a 3, con i giudici liberali che hanno votato contro. La sentenza riguarda un caso della South Carolina, dove un ordine esecutivo del governatore repubblicano Henry McMaster, risalente al 2018, aveva escluso Planned Parenthood dai rimborsi Medicaid perché fornisce servizi di interruzione di gravidanza, sebbene i fondi pubblici non potessero essere usati per praticare aborti. Secondo McMaster “i contribuenti non dovrebbero essere costretti a sovvenzionare chi offre servizi per l'aborto che sono in diretta opposizione alle loro convinzioni". Planned Parenthood ha replicato che i pazienti si rivolgono all'organizzazione non solo per le interruzioni di gravidanza ma anche per servizi come contraccezione e screening oncologici. La giudice Ketanji Brown Jackson ha descritto il caso come "una questione di diritti civili" e ha accusato il South Carolina di "aver violato il diritto dei beneficiari di Medicaid di scegliere i propri medici”. I tribunali inferiori avevano dato ragione alla clinica, ma la Corte suprema a maggioranza conservatrice ha ribaltato quelle sentenze. Approfondimento Georgia, nato il bimbo di Adriana Smith, la donna cerebralmente morta