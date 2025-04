Roma, incontro Erdogan-Meloni per “rafforzare la cooperazione”

Il presidente turco ha incontrato oggi a Roma la premier italiana per discutere di "misure per rafforzare la cooperazione". Al termine del vertice, Meloni ha dichiarato che "la dichiarazione congiunta che adottiamo conferma la solidità dei nostri rapporti e oggi getta le basi per rafforzare ancora di più il nostro partenariato"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato oggi a Roma la premier Giorgia Meloni. Come hanno riferito fonti turche, sul tavolo di villa Pamphilj ci sono "misure per rafforzare la cooperazione" e un dialogo che Erdogan ha definito "diretto e franco" su "questioni regionali e globali attuali". Al termine del vertice, la presidente del Consiglio ha dichiarato che "la dichiarazione congiunta che adottiamo conferma la solidità dei nostri rapporti e oggi getta le basi per rafforzare ancora di più il nostro partenariato".

Meloni: "Superato l'obiettivo di 40 miliardi di dollari di interscambio con la Turchia"

"Abbiamo superato con cinque anni di anticipo l'obiettivo dell'interscambio di 30 miliardi di dollari fissato in occasione dell'ultimo vertice intergovernativo", ha precisato la premier al termine del bilaterale con il presidente turco. "Ora abbiamo fissato un nuovo obiettivo, ossia che nel medio periodo l'interscambio raggiunga i 40 miliardi di dollari. Richiede molto lavoro ma entrambi possiamo contare sul dinamismo delle nostre aziende", ha aggiunto.

Le relazioni tra Italia e Turchia

Il vertice interministeriale di oggi, il quarto nella storia dei due Paesi, mira a consolidare le relazioni commerciali con Ankara attraverso più di 620 realtà imprenditoriali (345 italiane, 275 turche) e la firma di 10 intese commerciali. L'Italia è infatti il quinto partner commerciale della Turchia, il secondo in Europa dopo la Germania e il primo nel bacino del Mediterraneo. Il commercio tra Italia e Turchia ha superato i 32 miliardi di dollari nel 2024. Numeri che segnano una crescita del 15% rispetto al 2023. A finire sotto i riflettori è soprattutto il settore della Difesa. Lo scorso 5 marzo Leonardo e la turca Baykar (guidata dal genero di Erdogan, Selcuk Bayraktar, che ha acquisito Piaggio-Aerospace) hanno firmato un'intesa per una collaborazione nello sviluppo dei velivoli senza pilota. Droni da sorveglianza e da attacco sia a terra che in volo, velivoli da guerra potranno essere progettati, sviluppati e prodotti dalla joint-venture tra le due aziende che puntano a conquistare il mercato europeo. Una mossa che arriva in un momento in cui il dibattito sulla sicurezza è al centro della politica europea. Le preoccupazioni su difesa e sicurezza hanno riavvicinato Ankara all'Europa, grazie alla crescita dell'industria bellica turca degli ultimi anni. Le intese commerciali cementano una alleanza che potrebbe presto allargarsi anche sul piano geopolitico.

L'incontro Erdogan-Meloni

Dall'incontro di oggi a Roma è attesa una dichiarazione congiunta dei due leader sui principali temi di politica internazionale. Primo fra tutti l'Ucraina: già Palazzo Chigi e la Farnesina hanno espresso parole di apprezzamento per i tentativi di Erdogan di mediare tra Kiev e Mosca. Altro punto fondamentale riguardo gli interessi della Turchia e dell'Italia nel Mediterraneo Orientale e in Libia: l'importanza assunta da Ankara in Libia può essere infatti una chiave nel contenimento dei flussi migratori e nelle future politiche energetiche. Resta invece più complessa la situazione Medio Oriente: Erdogan non risparmia attacchi a Israele mentre continua a portare avanti un dialogo con Hamas per un cessate il fuoco. Il leader turco insiste con la comunità internazionale affinché intensifichi la pressione sul governo di Netanyahu, e la stessa cosa potrebbe chiedere oggi a Meloni.