Papa Francesco, Vaticano: "Notte tranquilla". Oggi nessun bollettino

L'aggiornamento diffuso giovedì sera dalla Sala stampa vaticana ha riferito che "le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti" e il Pontefice "non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria" e "ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria". La prognosi rimane riservata. Il prossimo bollettino dei medici, vista la perdurante stazionarietà delle condizioni, sarà diffuso sabato

Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla, fanno sapere fonti vaticane, si è svegliato poco dopo le 8 e continua a riposare. "Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti", ha riferito il bollettino medico diffuso giovedì sera dalla Sala stampa vaticana, sottolineando che "non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria" e "ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria". Anche "i parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili", e Bergoglio "non ha presentato febbre". Viene comunque mantenuta "ancora la prognosi riservata". Il prossimo bollettino, vista comunque la perdurante stazionarietà delle condizioni, sarà diffuso non oggi, ma sabato rompendo per la prima volta la quotidianità della diffusione delle notizie sul suo stato di salute.

L'audio del Papa dall'ospedale In un audio diffuso giovedì sera, prima del rosario in piazza San Pietro, il Pontefice ha ringraziato i fedeli per le preghiere. Dal Gemelli la voce del Papa è arrivata ai fedeli che da tre settimane lo accompagnano con le preghiere. "Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie", dice il Pontefice nel messaggio audio in spagnolo.