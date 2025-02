Elezioni in Germania 2025, i risultati in diretta. Ultime news

"Non credo nei miracoli, ma nella vittoria elettorale", ha dichiarato il cancelliere uscente Olaf Scholz a Potsdam, collegio in cui si candida. Il leader socialdemocratico confida nei tanti indecisi – un elettore su 5 – che alla fine, a suo dire, sceglieranno l’Spd nel segreto dell’urna. Non sembrano vederla così i sondaggi, che indicano il partito inchiodato al 15%. Il principale sfidante Friedrich Merz, da Monaco ha chiesto ancora una volta un mandato forte, per far uscire la Germania dal pantano e da anni di recessione economica. Instabilità a cui contribuisce in maniera evidente l’inesorabile avanzata dell’ultra destra di Alternative fur Deutschland.

