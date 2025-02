Elezioni Germania, verso Grande coalizione Cdu-Csu. Boom AfD con 20,8%

L'unione guidata da Merz ha ottenuto il 28,6% dei voti. Spd chiude terzo al 16,4% (-9,3%), i Verdi si assestano all’11,6%, la Linke all’8,8%. Jens Spahn, ex ministro della Salute del governo di Angela Merkel: "Consultazioni già in settimana"

L’unione Cdu-Csu guidata da Friedrich Merz ha vinto le elezioni in Germania con il 28,6% dei voti, secondo i dati definitivi pubblicati online dalla Bundeswahlleiterin (la commissione federale elettorale tedesca). È boom, come previsto dai sondaggi, dell'ultradestra dell'AfD (Alternative für Deutschland) guidata da Alice Weidel, secondo partito del Paese con il 20,8% delle preferenze: ha guadagnato un +10,4% rispetto al voto del 2021. Ci si aspettava anche il crollo dell'Spd del cancelliere uscente Olaf Scholz, che chiude terzo al 16,4% (-9,3%). I Verdi si assestano all’11,6%, la Linke all’8,8%. Fuori dal Bundestag rimangono la Bsw di Sahra Wagenknecht (Bündnis Sahra Wagenknecht, formato da dissidenti della Linke) e i liberali dell’FdP di Christian Lindner: entrambi sono rimasti sotto la soglia del 5%, rispettivamente al 4,97% e al 4,3%. Cosa succede adesso?

Germania verso Grande coalizione conservatori-socialdemocratici

Il sistema elettorale tedesco, in estrema sintesi, è pensato per spronare i partiti a formare coalizioni per poter governare. Sembra possibile che l’asse per la stabilità nel futuro sia quello della Grande coalizione fra i conservatori di Friedrich Merz e i socialdemocratici: la fuoriuscita dal Parlamento dei liberali e del Bsw, consentono di avere i numeri per formare un esecutivo a due, dal momento che i voti dei due partiti saranno distribuiti fra gli altri. Il dato è politicamente molto significativo: un governo di due partner (invece che di tre) consente infatti una maggiore stabilità in Germania.

Cdu: "Consultazioni già in settimana"

Il vice capogruppo della Cdu, Jens Spahn, ex ministro della Salute del governo di Angela Merkel, ha spiegato al Morgenmagazin: "Dal nostro punto di vista può procedere tutto molto velocemente. Già entro questa settimana si possono tenere le prime consultazioni".

La ripartizione dei seggi del Bundestag

Secondo le proiezioni della Bundeswahlleiterin, i 630 seggi del prossimo Bundestag saranno così ripartiti: 208 posti a Cdu/Csu, 152 per l’AfD, 120 per l’Spd, 85 per i Verdi, 64 per la Linke e un seggio all’Associazione degli Elettori del Sud Schleswig (Ssw).