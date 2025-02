Berlino, attacco con coltello vicino a memoriale Olocausto. Un ferito

Un uomo è stato gravemente ferito in un attacco con coltello che si è verificato a Berlino nel quartiere Mitte, tra l'ambasciata degli Stati Uniti e il memoriale dell'Olocausto. Lo riferisce la Bild , precisando che la polizia ha isolato la scena del crimine e l'area circostante. Secondo quanto appreso dalla testata tedesca, al momento non sussiste alcun collegamento apparente con l'ambasciata o il memoriale. L'assalitore è in fuga.

Polizia: "I testimoni affermano di aver visto un uomo scappare"

Il portavoce della polizia Florian Nath, citato dalla Bild, ha fatto sapere che "la vittima è un uomo, che ha riportato delle ferite da arma da taglio. È in ospedale. Non ci sono ancora informazioni sull'identità dell'uomo. L'arma del delitto non è stata ancora trovata. L'autore del reato è in fuga. I testimoni affermano di aver visto un uomo scappare."