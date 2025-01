Meloni sull'Amerigo Vespucci a Gedda: "Simbolo d'Italia". VIDEO

La premier è salita a bordo dello storico veliero durante il suo viaggio di Stato in Arabia Saudita: "Non è mai stata solo una nave scuola, la Signora dei Mari, orgoglio delle nostre forze armate. È stata molto di più: simbolo di storia, di sapienza, tradizione e innovazione. Una straordinaria ambasciatrice d'Italia". Il Vespucci è partito nel luglio 2023 da Genova per un tour mondiale con cui ha già toccato 30 Stati

"L'Italia è come questa nave. Se ognuno non fa la propria parte, al proprio posto, non si può navigare. E, particolarmente, non si può navigare quando il mare è tempestoso". Così la premier Giorgia Meloni ha parlato all’equipaggio dell’Amerigo Vespucci dopo aver visitato la storica nave della Marina Militare a Gedda, in Arabia Saudita. Per il veliero, partito per un tour mondiale dal porto di Genova nel luglio 2023, quella nella città araba è la 33esima tappa. A breve inizierà a muoversi verso il Mediterraneo, per tornare a casa. Ha già toccato 30 Paesi, in 5 diversi Continenti.