Tour mondiale Vespucci, inaugurato il Villaggio Italia a Los Angeles

Alla presenza, tra gli altri, del ministro della Difesa Crosetto, è partita l'esposizione mondiale itinerante che vede protagonista la nave simbolo della nostra Marina Militare. Si tratta di un progetto pensato per “promuovere il Made in Italy, fortemente voluto dal Governo” e nato per “raccontare l’Italia più bella, l’Italia del fare”. Dopo la nave si dirigerà verso Honolulu a partire dall’8 luglio, per poi arrivare, in date diverse, a Tokyo, a Darwin, a Singapore, a Mumbai, ad Abu Dhabi, a Doha e a Jeddah

Un progetto pensato per “promuovere il Made in Italy, fortemente voluto dal Governo” e nato per “raccontare l’Italia più bella, l’Italia del fare”. Questa, in sintesi, la genesi da cui parte l’esposizione mondiale itinerante pluriennale delle eccellenze italiane che vede coinvolta la nave Amerigo Vespucci , storico veliero e nave scuola della Marina Militare Italiana. Nelle scorse ore, a Los Angeles, si è svolta la cerimonia inaugurale della tappa americana del tour mondiale di Vespucci, prima di diverse tappe, insieme a quella del Villaggio Italia. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del Ministro della Difesa, Guido Crosetto , ma anche, tra gli altri, dell’ambasciatore italiano presso gli Stati Uniti d'America, Mariangela Zappia, del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio di Squadra Enrico Credendino e, ancora, del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Generale, Luca Goretti, oltre che di Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa. IL VESPUCCI E IL DOPPIAGGIO DI CAPO HORN: LO SPECIALE

Tutte le eccellenze italiane

“Abbiamo scelto Nave Vespucci per promuovere il Made in Italy, con un progetto che coinvolge più ministeri e fortemente voluto da tutto il Governo. Il Villaggio Italia inaugurato per la sosta di Los Angeles, in cui saranno presenti anche la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri e le Frecce Tricolori, racchiude in sé tutte le eccellenze italiane, dalla tecnologia all'arte, dalla musica alla cultura”. Così il ministro Crosetto, presentando l’iniziativa. Si tratta, ha proseguito, di “eccellenze che in questo lungo viaggio intorno al mondo della nave Vespucci saranno una prestigiosa vetrina del Made in Italy e un forte propulsore per la nostra economia e l’immagine dell’Italia nel mondo che oggi viaggia sospinta dalle vele della Vespucci”. Secondo Andreoli, come detto, ad di Difesa Servizi, “attraverso il Vespucci vogliamo raccontare l’Italia più bella, l’Italia del fare, l’Italia degli artigiani, l’Italia delle piazze luogo dove nascono le idee che diventano realtà”. Il Villaggio Italia, ha sottolineato ancora, “vuole essere tutto questo ed è frutto di un lavoro fatto dietro le quinte da uomini e donne che appartengono a realtà differenti con il comune obiettivo di raccontare al meglio il nostro Paese, con l’intelligenza, la sensibilità e la creatività che nel mondo da sempre ci contraddistinguono. Si tratta di una sfida che sono certo riusciremo a raggiungere con il contributo di tutti e la giornata di oggi rappresenta un’importante partenza”.

Gli eventi in programma a Los Angeles

Appassionati e curiosi, fino all’8 luglio, potranno salire a bordo della Vespucci per conoscere da vicino il fascino di quella che viene definita la Nave “più bella del mondo” e che racchiude in sé alcune tra le più antiche tradizioni marinare da oltre novant’anni, oltre ad essere simbolo della Marina Militare. A terra, invece, il Villaggio Italia attende i visitatori nella grande “Piazza Italia” che ogni giorno proporrà un nutrito palinsesto di incontri con le eccellenze del Made in Italy. Si va, come detto, dalle Frecce Tricolori dell’Aeronautica, che sorvoleranno i cieli di Los Angeles in questi giorni nell’ambito del North America Tour (NAT), passando per la musica della Fanfara della legione allievi dei Carabinieri. Tra gli altri eventi in programma ecco la presenza dei musicisti dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, la proiezione di film italiani di successo internazionale a cura della Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia e l’esposizione dell’arte italiana contemporanea con Jago e la sua opera in bronzo intitolata “La David”. Previste, poi, anche due iniziative con esperti internazionali rispettivamente di blue economy, nella quale interverrà il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. l’ammiraglio Enrico Credendino e di economia dello Spazio che vedrà gli interventi tra gli altri degli astronauti Walter Villadei e Roberto Vittori. Al centro della scena anche la cucina italiana e lo sport con l’esposizione delle fiaccole storiche delle Olimpiadi. Il patrimonio paesaggistico italiano sarà, quindi, al centro di una interessante mostra fotografica incentrata sulla bellezza dei mari italiani.

Le prossime tappe

Dopo aver lasciato il porto di Los Angeles, la nave Vespucci sarà diretta a Honolulu a partire dall’8 luglio, giorno in cui si svolgerà la cerimonia di chiusura di Villaggio Italia. Quindi l’Esposizione Mondiale Itinerante attraverso il Villaggio Italia sarà visitabile nei pressi della Vespucci a Tokyo in Giappone dal 25 al 30 agosto, poi a Darwin in Australia dal 4 al 7 ottobre e a Singapore dal 24 al 28 ottobre. Non solo perché il tour proseguirà a Mumbai in India dal 28 novembre al 2 dicembre, ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti dal 17 al 19 dicembre, a Doha in Qatar dal 22 al 25 dicembre e a Jeddah in Arabia Saudita dal 20 al 24 gennaio del 2025.