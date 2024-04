La nave Amerigo Vespucci doppia per la prima volta Capo Horn

Lifestyle

Il giro del mondo in 12 mesi, viaggio tra gli "imperdibili" del 2024

Dal festival dell’aurora boreale, nella norvegese Tromsø, alla fioritura dei ciliegi in Giappone passando per il Dia de los Muertos in Messico e per la Festa di metà Autunno in Cina. Con l’aiuto dei consulenti di CartOrange, abbiamo selezionato 12 destinazioni, una per ogni mese dell’anno. Tra fenomeni naturali, festival ed eventi culturali, ecco i consigli per essere nel posto giusto al momento giusto a cura di Costanza Ruggeri

GENNAIO IN NORVEGIA - Conosciuta come "la porta dell'Artico", Tromsø è il posto migliore dove inaugurare il nuovo anno alla ricerca dell'aurora boreale. Situata a circa 350 chilometri più a nord del Circolo Polare Artico, è la città più grande della Norvegia settentrionale e rappresenta il luogo ideale per osservare la danza delle luci nel cielo del Nord

Dal 26 gennaio al 3 febbraio 2024 a Tromsø è in programma il Nordlysfestivalen – Northern Lights Festival, dove l’aurora verrà celebrata con una serie di concerti di musica classica, jazz e contemporanea. Tromsø offre anche la possibilità di safari in motoslitte e visite alle fattorie delle renne dove entrare in contatto con la cultura e le tradizioni del popolo Sami