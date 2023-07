L'Amerigo Vespucci parte per il giro del mondo

Il veliero in 22 mesi toccherà 31 porti, 29 Paesi e 5 continenti. Durante il viaggio la nave "più bella del mondo", varata nel 1931, diventerà ambasciatrice del Made in Italy

"La nave Amerigo Vespucci, la nostra nave scuola, la nave definita in più occasioni la nave più bella del mondo, e comunque uno dei velieri più grandi esistenti oggi, partirà il 1 luglio per il giro del mondo". Così il capo di Stato maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino.

Il viaggio

Il veliero "in 22 mesi toccherà 31 porti, 29 Paesi e 5 continenti. C'è una cabina di regia che coinvolge tutti i ministeri interessati. Sarà il sistema Paese che si muove, sarà l'Italia in movimento", ha aggiunto Credendino. Durante il viaggio il veliero - il più longevo in servizio nella Marina Militare, interamente costruita e allestita presso il Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia, varata il 22 febbraio 1931 - diventerà ambasciatore del Made in Italy: nelle tappe più significative, saranno allestiti dei 'villaggi Italia' per presentare i nostri prodotti. Al progetto, voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, partecipano la Presidenza del Consiglio dei

Ministri e 11 ministeri.

La partenza

Nel primo pomeriggio le imbarcazioni del 'Marina Militare Nastro Rosa Tour' accompagneranno la Vespucci, ormeggiata nel porto antico di Genova, in uscita dal porto per renderle omaggio in occasione della partenza per il giro del mondo e in concomitanza con il passaggio delle Frecce Tricolori sull'Ocean Live Park e l'arrivo della Ryder Cup nel nuovo Waterfront di Genova mentre le barche dell'Ocean Race sfileranno da Punta Vagno a Portofino. Oggi inoltre a Genova prende il via il 'Marina Militare Nastro Rosa Tour', il terzo giro d'Italia in barca a vela che si concluderà a Venezia il 29 luglio.

Le parole del sindaco di Genova

Il sindaco di Genova Marco Bucci si è detto "molto orgoglioso per questa cerimonia", il progetto "è una cosa che tocca il cuore" e "attorno al viaggio c'è il nostro modo di vivere, c'è l'Italia che gira il mondo". A Genova "abbiamo tutti il sangue salato e ne siamo molto orgogliosi, grazie per aver scelto la città di Genova. Buon vento Vespucci".