A Washington i funerali dell’ex presidente Usa Jimmy Carter

Le esequie di Stato per l’ex inquilino della Casa Bianca, morto lo scorso 29 dicembre all'età di 100 anni, si tengono alla Washington National Cathedral. Presenti Joe Biden, che terrà l’elogio funebre, Donald Trump e gli altri ex presidenti (Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama). Dopo la cerimonia, la salma sarà riportata in Georgia e sepolta nella sua città natale di Plains