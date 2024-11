Siria, i jiadisti entrano ad Aleppo: raid dei caccia russi sulla città

Le forze curde ribelli hanno preso l'aeroporto di Aleppo. Anche l'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito infrastrutture militari vicino al confine siriano col Libano, prendendo di mira strutture presumibilmente utilizzate da Hezbollah per contrabbandare armi ascolta articolo

Dopo che i jihadisti e i loro alleati sono entrati ieri ad Aleppo, la seconda città della Siria, con una guerra lampo di due giorni contro il regime che ha messo fine ad anni di relativa calma nel nord-ovest della Siria, oggi l'Aeronautica militare russa ha effettuato raid sulla città per la prima volta dal 2016. Anche l'esercito israeliano (Idf) ha annunciato di aver attaccato infrastrutture militari in Siria, vicino ai valichi di frontiera con il Libano. "L'attacco è stato effettuato in seguito all'identificazione del trasferimento di armi di Hezbollah, anche dopo l'accordo di cessate il fuoco", spiega una nota. Sempre oggi le forze curdo-siriane, espressione dell'ala locale del Pkk, hanno preso il controllo dell'aeroporto di Aleppo dopo il ritiro delle forze iraniane e governative di Damasco dallo scalo aereo internazionale. Ieri i jihadisti siriani e i loro ribelli alleati hanno conquistato anche l'importante città di Saraqib, nel Nord del Paese (CONFLITTI IN MEDIO ORIENTE, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Oltre 255 morti per la conquista di Aleppo I combattimenti per prendere la città di Aleppo, la metropoli patrimonio mondiale Unesco e a lungo contesa nel contesto della guerra siriana, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh) hanno causato più di 255 morti, sono i più violenti dal 2020 nella regione. La provincia di Aleppo, in gran parte tenuta dal regime di Bashar al-Assad, confina con l'ultima grande roccaforte ribelle e jihadista di Idlib. Un corrispondente dell'Afp ieri è entrato nel quartiere di Nuova Aleppo con i ribelli e ha riferito di scontri tra gli attaccanti e le forze siriane e i gruppi che le sostengono.

Ieri raid aerei della Russia a Idlib Secondo l'Osdh, una Ong con sede nel Regno Unito e con una vasta rete di fonti in Siria, il gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) e i gruppi alleati, alcuni dei quali vicini alla Turchia, hanno raggiunto le porte della città dopo "due attacchi suicidi con autobombe". L'esercito siriano, che ha dispiegato rinforzi ad Aleppo, secondo un funzionario della sicurezza, ha affermato di aver respinto "la grande offensiva dei gruppi terroristici" e di aver riconquistato diverse posizioni. Durante la guerra civile scoppiata nel 2011, le forze del regime, sostenute dall'aviazione russa, avevano riconquistato la parte orientale di Aleppo dagli insorti nel 2016, dopo devastanti bombardamenti. Ieri le forze aeree russe e siriane hanno lanciato intensi raid sulla regione di Idlib, ha dichiarato l'Ong. I combattenti hanno bombardato Aleppo per la prima volta in quattro anni, colpendo il campus universitario dove sono stati uccisi quattro civili, secondo l'agenzia ufficiale Sana. Un altro fedele alleato della Siria, l'Iran, ha ribadito il suo "continuo sostegno". Teheran si è impegnata militarmente a sostenere il presidente Assad durante la guerra civile.

Le conquiste dell'Hts, ramo siriano di Al-Qaeda Grazie a questa guerra, l'HTS, dominato dall'ex ramo siriano di al-Qaeda, ha preso il controllo di intere aree della provincia di Idlib, così come dei territori limitrofi nelle regioni di Aleppo, Hama e Latakia. Secondo l'Osdh, i combattimenti hanno raggiunto anche la strategica città di Saraqeb, controllata dal regime, a sud di Aleppo, all'incrocio di due autostrade. Il Cremlino ha invitato le autorità siriane a "mettere ordine il più rapidamente possibile" ad Aleppo. Il capo dell'autoproclamato "governo" di Idlib, Mohammad al-Bachir, giovedì ha giustificato l'offensiva accusando il regime di aver "iniziato a bombardare le aree civili, causando l'esodo di decine di migliaia di persone". Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA), le violenze hanno fatto sfollare "più di 14.000 persone, di cui quasi la metà sono bambini".

In serata riunione Ntanyahu-intelligence sulla crisi in Siria I funzionari dell'intelligence israeliana informeranno questa sera il primo ministro Benyamin Netanyahu sugli sviluppi in Siria, concentrandosi sugli sforzi dei ribelli per catturare Aleppo, sulle ramificazioni regionali e sul potenziale effetto domino che questi eventi potrebbero innescare in tutto il Medio Oriente. Lo riportano i media israeliani. Uno scenario in esame riguarda lo spostamento di forze e armamenti da parte di Hezbollah dal Libano alla Siria per rafforzare il regime di Assad. Iran e Russia stanno già fornendo supporto all'esercito siriano e c'è anche la possibilità che gli Houthi possano unirsi per aiutare Assad. Un'altra preoccupazione è il potenziale trasferimento di armi da parte dell'Iran in Siria per supportare lo sforzo bellico. Queste armi potrebbero poi raggiungere il Libano, dove Hezbollah potrebbe usarle per ricostruire le sue capacità militari, secondo le valutazioni israeliane. L'apparato di difesa israeliano sta monitorando attentamente le diverse fazioni ribelli in Siria. Alcuni gruppi, come Jabhat al-Nusra, fanno parte del movimento jihadista globale, mentre altri sono sostenuti dalla Turchia o dall'Ucraina o sono composti da civili siriani, riferisce il Jerusalem Post.