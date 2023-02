Usa: Al Qaeda ha un nuovo capo, è l'egiziano Saif al-Adel

Saif al-Adel è il nuovo capo di Al-Qaeda, dopo la morte di al-Zawahiri nel luglio 2022 . Egiziano, ha 62 anni e vive in Iran. Ex tenente colonnello delle forze speciali dell'Egitto, Adel appartiene alla vecchia guardia del gruppo terroristico e ha anche addestrato alcuni dei dirottatori dell'11 settembre. Lo rende noto il Dipartimento di Stato Usa. "La nostra valutazione è in linea con quella delle Nazioni Unite: il nuovo leader de facto di Al-Qaeda, Saif al-Adel, ha sede in Iran", ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato.

Il rapporto delle Nazioni Unite

Il rapporto delle Nazioni Unite pubblicato martedì afferma che l'opinione prevalente degli Stati membri è che Adel sia ora il leader del gruppo, "rappresentando per ora la continuità". Ma il gruppo non l'ha formalmente dichiarato "emiro" per le preoccupazioni delle autorità talebane in Afghanistan, che non hanno voluto riconoscere che Zawahiri è stato ucciso da un razzo statunitense in una casa a Kabul l'anno scorso. Inoltre, secondo il rapporto delle Nazioni Unite, l'islamista sunnita Al-Qaeda è sensibile al fatto che Adel risieda nell'Iran, un Paese a maggioranza sciita. "La sua posizione solleva questioni che hanno a che fare con le ambizioni di Al-Qaeda di affermare la leadership di un movimento globale di fronte alle sfide dell'ISIL", si legge nel rapporto dell'Onu, che fa riferimento a un altro nome per il gruppo rivale dello Stato Islamico.

"Adel uno dei soldati più esperti del movimento jihadista"

Secondo Ali Soufan, ex investigatore antiterrorismo dell'FBI, Adel si trova in Iran dal 2002 o 2003, inizialmente agli arresti domiciliari, ma in seguito abbastanza libero da poter fare viaggi in Pakistan. "Saif è uno dei soldati professionisti più esperti del movimento jihadista mondiale e il suo corpo porta le cicatrici della battaglia", ha scritto Soufan in un articolo del 2021 per il West Point Combating Terrorism Center's CTC Journal. "Quando agisce, lo fa con spietata efficienza".