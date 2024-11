Ue, alle 19 la valutazione su Fitto al Pe. Intesa su nomine vicina

Fonti parlamentari riferiscono che i coordinatori della commissione Affari Regionali del Pe chiamati a valutare il candidato commissario italiano sono stati convocati per le ore 19. Allo stesso orario si riuniscono anche le tre commissioni per la valutazione di Teresa Ribera. L'accordo di maggioranza sulla nuova Commissione è in dirittura di arrivo: è un pacchetto che include il sì a Ribera e Fitto. Anche gli altri 4 candidati vicepresidenti saranno votati questa sera

I coordinatori della commissione Affari Regionali del Pe chiamati a valutare il candidato commissario Raffaele Fitto sono stati convocati per le ore 19 di oggi, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari. Allo stesso orario sono stati convocati anche i coordinatori delle tre commissioni parlamentari chiamate a valutare Teresa Ribera. Le due convocazioni sono un chiaro indizio che l'accordo di maggioranza sulla nuova Commissione è in dirittura di arrivo. Come per Fitto e Ribera anche gli altri 4 candidati vicepresidenti saranno votati questa sera alle 19. Le riunioni dei coordinatori delle commissioni competenti avverranno avverranno contemporaneamente, così come quella che riguarda la valutazione del candidato commissario Oliver Varhelyi. Fonti parlamentari qualificate hanno riferito all’Ansa che "l'accordo è ormai chiuso, è un'intesa a pacchetto che include il sì a Teresa Ribera e Raffaele Fitto. In serata ci attendiamo il voto su tutti i candidati". Anche fonti dei tre gruppi di maggioranza al Pe, Popolari, Socialisti e Liberali, confermano la chiusura dell'accordo sulle nomine della nuova Commissione Ue. Nell'intesa è previsto lo scorporamento di alcune deleghe per Oliver Varhelyi, candidato al ruolo di commissario alla Sanità. L'accordo prevede anche che tutti e sei i candidati vicepresidenti, quindi anche Teresa Ribera e Raffaele Fitto, passino con i 2/3 della maggioranza nella valutazione dei coordinatori dei gruppi all'interno delle commissioni competenti.